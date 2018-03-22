На ремонт крыш и фасадов в Ростовской области дополнительно выделено 132 млн руб

Ростовской области на ремонт крыш и фасадов домов дополнительно направят 132 млн руб. Об этом в ходе правительственного заседания накануне, 21 марта, сообщил губернатор Василий Голубев . Таким образом, общая сумма средств, выделенных на эти цели, составит 260 млн руб.

По 128 млн руб, которые были выделены на ремонт 29 фасадов и крыш, торги уже объявлены. По словам министра ЖКХ региона Андрея Майера, подрядчики по ним определятся в начале следующего месяца. Учитывая масштаб предстоящих работ, Василий Голубев потребовал ввести жесткий контроль за их качеством, а также взять их на персональное сопровождение. По его словам, в центре Ростова-на-Дону работы нужно проводить с особой тщательностью.

Напомним, что по решению главы региона в 2015 году была создана межведомственная комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды исторической части донской столицы.