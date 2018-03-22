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На ремонт крыш и фасадов в Ростовской области дополнительно выделено 132 млн руб
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На ремонт крыш и фасадов в Ростовской области дополнительно выделено 132 млн руб 

Деловое сообщество 23 минуты назад
В Ростовской области на ремонт крыш и фасадов домов дополнительно направят 132 млн руб. Об этом в ходе правительственного заседания накануне, 21 марта, сообщил губернатор Василий Голубев. Таким образом, общая сумма средств, выделенных на эти цели, составит 260 млн руб.
По 128 млн руб, которые были выделены на ремонт 29 фасадов и крыш, торги уже объявлены. По словам министра ЖКХ региона Андрея Майера, подрядчики по ним определятся в начале следующего месяца. Учитывая масштаб предстоящих работ, Василий Голубев потребовал ввести жесткий контроль за их качеством, а также взять их на персональное сопровождение. По его словам, в центре Ростова-на-Дону работы нужно проводить с особой тщательностью.
Напомним, что по решению главы региона в 2015 году была создана межведомственная комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды исторической части донской столицы.
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