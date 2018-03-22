Флагманский офис «Мои Документы» принял 2 тыс. заявлений о регистрации транспортного средства

Во флагманском офисе «Мои документы» зарегистрировали 2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Флагманский офис «Мои Документы» принял двухтысячного заявителя, который обратился туда для регистрации транспортного средства. Эту услугу впервые стали предоставлять здесь в январе 2018 г. В сутки сотрудники ГИБДД могут принимать до 120 заявителей», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для регистрации автомашины необходимо предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал мэра и правительства столицы . На сайте mos.ru запись можно перенести без ограничения количества бронирований. После регистрации заявитель должен подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы», который расположен на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, д. 2).

Флагманский офис «Мои документы» открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. В нем можно получить более 170 государственных услуг.