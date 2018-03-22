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Флагманский офис «Мои Документы» принял 2 тыс. заявлений о регистрации транспортного средства
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Флагманский офис «Мои Документы» принял 2 тыс. заявлений о регистрации транспортного средства 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Во флагманском офисе «Мои документы» зарегистрировали 2 тыс. автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Флагманский офис «Мои Документы» принял двухтысячного заявителя, который обратился туда для регистрации транспортного средства. Эту услугу впервые стали предоставлять здесь в январе 2018 г. В сутки сотрудники ГИБДД могут принимать до 120 заявителей», — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что для регистрации автомашины необходимо предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал мэра и правительства столицы. На сайте mos.ru запись можно перенести без ограничения количества бронирований. После регистрации заявитель должен подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы», который расположен на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, д. 2).
Флагманский офис «Мои документы» открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. В нем можно получить более 170 государственных услуг.
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