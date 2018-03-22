В США вышла антология стихов русскоязычных поэтов, посвященная семидесятилетию Израиля

НЬЮ-ЙОРК , 22 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина /. Поэтическая антология «70», посвященная семидесятилетию основания Государства Израиль , вышла в свет в Нью-Йорке. В книгу вошли стихотворения семидесяти русскоязычных современных поэтов из разных стран мира, в которых они пишут об Израиле, его истории, народе, традициях и культуре. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала в среду Рика Кацова — один из организаторов проекта и основателей русско-американского издательства KRiK Publishing House, выпустившего антологию.

"Все тексты, собранные в антологии, совершенно разные как по стилю, так и по настроению, — рассказала Кацова. — Авторы затрагивают темы еврейской истории и традиций, Холокоста, эмиграции и иммиграции, повседневной жизни Израиля и впечатлений от его посещения. В текстах прослеживаются еврейские судьбы и характеры, страдания этого народа и его неизменная способность посмеяться над собой. Книга получилась такой же эклектичной, как и сам Израиль, где совершенно органично сосуществуют тысячелетняя история и суперпередовые достижения в самых разных областях, вековые традиции и безудержная энергия молодого государства".

Любить Израиль — привилегия

Как рассказал ТАСС поэт Александр Городницкий, принимать участие в проекте, посвященном семидесятилетию Израиля, было для него большой радостью и честью.

"Во-первых, потому что я сам — еврей, — заметил он, — во-вторых, в Израиле у меня живет сын, три внучки, десять правнуков и правнучек, и «еще не вечер». Ну и в третьих, 20 марта мне исполнилось 85 лет, и так получается, что я на 15 лет старше этого юного и одновременно древнего героического государства, с которым ощущаю кровную связь. От всего сердца желаю ему жить тысячи лет, перекинув мост от прошлого к будущему через горькие века скитаний по чужим землям и жестокой борьбы за свое существование".

По словам Вероники Долиной, «первая такая антология в русской литературе нашего времени, в дни празднования рождения Израиля выходящая, это здорово и весело». «Будем радоваться и объединяться под этим бело-голубым флагом, как под одним парусом, — сказала поэтесса. — Всегда Израиль был параллельной родиной, мы с ним росли: голос Израиля в родительском приемнике, Шестидневная война, мюнхенская Олимпиада

мы слушали и учились близости».

"Когда уехали родня и друзья — мир расширился, а не скукожился. Любить Израиль — привилегия, кто умеет, тот и стихов об этом напишет, хоть сколько-нибудь, — заметила поэтесса. — И Израиль не останется равнодушен. Потому что он такой".

Цвет современной поэзии

Соиздатель и автор антологии, поэт Геннадий Кацов особо подчеркнул, что книга, собравшая стихотворения об Израиле, истории и традициях его народа, вышедшие из-под пера столь большого числа поэтов современности разных стран, издается впервые. «Уже только этим, не говоря о литературной значимости каждой из семидесяти подборок, уникальна антология: ничего подобного в последние десятилетия в русской литературе опубликовано не было. Для меня большая честь быть одним из составителей сборника, собравшего практически весь цвет современной русской поэзии по всему миру». По его словам, первая официальная презентация проекта состоится в Нью-Йорке 8 мая этого года, 12 июня антология будет представлена для читателей Израиля, в Иерусалиме , а Москва увидит поэтический сборник осенью этого года.

Официальные торжества в честь семидесятилетия основания Государства Израиль пройдут в этой стране в мае 2018 года.