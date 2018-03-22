Немцы заблуждаются по поводу истинных целей России

Одно из величайших заблуждений немцев в этот еще молодой век состоит в том, что они считают Россию европейской страной, которая с момента развала советской империи лелеет лишь одну мечту: въехать, наконец, в европейский дом и жить там по общепринятым правилам в глубокой дружбе с соседями. Большинство немцев все еще думают, что лишь западная бесцеремонность не дает Владимиру Путину проявить свою европейскую душу.

Такое же ложное заключение они делают и в отношении НАТО . По их мнению, в первые месяцы после краха Восточного блока все имеющие вес западные политики обещали Михаилу Горбачеву Борису Ельцину , что трансатлантический оборонный альянс не будет более расширяться. Никого не волнует, что нет никаких доказательств этого. Если бы на этот счет были документы, то Москва их давно бы опубликовала. Тогда с западной стороны итальянский премьер Сильвио Берлускони даже предложил принять Россию в НАТО. Никто не задумался над тем, что Кремль на это ничего не ответил.

Как и большинство европейцев, итальянцы заблуждались, думая, будто даже для Москвы демократия является в сущности естественной формой правления, а все другие системы правления представляют собой лишь досадные, но временные отклонения. Русские в большинстве своем предпочитали именно эти отклонения, причем, по возможности, в самом авторитарном варианте. Но Запад этого не заметил.

Россия — не часть Европы

Если собрать все эти ошибочные суждения, то можно увидеть, в чем корень заблуждения — в идее, что российское общество в основе своей было бы либеральным, если бы не существовало Путина и его синдиката сотрудников спецслужб и олигархов. Но в действительности все наоборот. Свободомыслящие в России храбры, но они — борцы-одиночки. К сожалению, у них нет никакого влияния, и в обозримом будущем в этом авторитарном обществе и не будет.

А что же Европа? Когда бы ни говорили с русскими о европейском континенте, после прихода к власти Путина эти высказывания всегда были двусмысленными, однако позиция ясна: Россия не любит Европу. Она не является частью Европы, и вообще Европа уже отслужила свой срок.

Однако в Кремле Европу рассматривают еще и с другой точки зрения. С советских времен все московские правители прилагают все усилия для того, чтобы использовать европейские слабости. Их цель состоит в том, чтобы опорочить европейскую идею всеми средствами и на всех уровнях настолько, чтобы европейцы в конце сами поверили бы в это и отказались бы от европейского процесса объединения.

Если бы это произошло, то это был бы конец единства Запада, стержень единой Европы был бы на грани обрушения и была бы велика опасность того, что европейцы по своей собственной глупости выдворили бы американцев с континента. Тогда Москва добилась бы своего: Россия имела бы дело уже не с целым блоком, а с множеством европейских карликов, которые или попали бы под влияние Кремля или были бы столь напуганы, что потеряли бы всякое значение.

Если в советские времена за этой стратегией стояло желание разжечь огонь мировой революции и заставить красное знамя реять над как можно большим числом европейских столиц, то сегодня для Москвы речь идет о том, чтобы снова стать мировой державой. Ни в молодом, ни в более зрелом возрасте Путин никогда не имел никакой другой цели. Однако, в отличие от прошлых лет, сейчас у него для этого очень хорошие шансы. Раньше и более чутко, чем все другие противники Запада, президент России почуял ментальный и политический кризис в Европе и Америке и искусно использует его.

Европа, закостенелая и усталая от старости, терзаемая призраками прошлого, беззащитная перед жестокостью и тиранией, неуверенная в самой себе, является одновременно желанной целью миллионов страдающих, которые опять же будят страхи европейцев, а они, проще говоря, давно уже не те. Самый подходящий момент для бывшего агента КГБ! Средствами подрыва, заманивания и угроз Путин пытается усугублять всеобщую неуверенность.

Неважно, предоставляет ли Кремль кредиты французским правым, помогает ли членам «Альтернативы для Германии » съездить в Сирию к тамошнему диктатору или в качестве панслависта большими деньгами и добрым словом пытается на Балканах пробудить тоску по славяно-православному единению и привлечь на свою сторону Сербию Болгарию . Или Путин пытается в Черногории с помощью агентов подготовить переворот, как это было в октябре 2016 года. Или же он объявляет о масштабной программе вооружения против Запада, которая угрожает прежде всего европейцам. Или угрожает Дании ядерной войной. Россия всегда преследует одну цель: заставить европейцев разувериться в себе.

Особые отношения с Россией

В этом плане Путин весьма преуспел. Там, где он не действует сам, прикладывают руку европейцы. В этом смысле его пока крупнейшая победа — это итоги выборов в Италии . Впервые европейским правым популистам удалось в центральной стране ЕС отнять большинство у серьезных партий. Теперь Европе некоторое время придется полагаться на еще более обремененную долгами Италию, руководство которой отказывается как от евро, так и от ЕС и в своем безумном представлении о собственной безупречности могло бы подорвать весь европейский клуб.

Чехия и Из-за Владимира Путина единство европейцев становится все более хрупким. Венгрия Словакия как раз пытаются извлечь ровно столько экономических преимуществ из особых отношений с Россией, чтобы все же не возникал риск окончательного разрыва с прочими европейцами и американцами. Даже на Великобританию сегодня нельзя больше положиться! На радость русским родина прагматизма взяла курс на царство иллюзий и занимается только самой собой, отказавшись от всякого европейского лидерства.