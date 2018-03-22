Немцы заблуждаются по поводу истинных целей России 

Одно из величайших заблуждений немцев в этот еще молодой век состоит в том, что они считают Россию европейской страной, которая с момента развала советской империи лелеет лишь одну мечту: въехать, наконец, в европейский дом и жить там по общепринятым правилам в глубокой дружбе с соседями. Большинство немцев все еще думают, что лишь западная бесцеремонность не дает Владимиру Путину проявить свою европейскую душу.
Такое же ложное заключение они делают и в отношении НАТО. По их мнению, в первые месяцы после краха Восточного блока все имеющие вес западные политики обещали Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, что трансатлантический оборонный альянс не будет более расширяться. Никого не волнует, что нет никаких доказательств этого. Если бы на этот счет были документы, то Москва их давно бы опубликовала. Тогда с западной стороны итальянский премьер Сильвио Берлускони даже предложил принять Россию в НАТО. Никто не задумался над тем, что Кремль на это ничего не ответил.
Как и большинство европейцев, итальянцы заблуждались, думая, будто даже для Москвы демократия является в сущности естественной формой правления, а все другие системы правления представляют собой лишь досадные, но временные отклонения. Русские в большинстве своем предпочитали именно эти отклонения, причем, по возможности, в самом авторитарном варианте. Но Запад этого не заметил.
Россия — не часть Европы
Если собрать все эти ошибочные суждения, то можно увидеть, в чем корень заблуждения — в идее, что российское общество в основе своей было бы либеральным, если бы не существовало Путина и его синдиката сотрудников спецслужб и олигархов. Но в действительности все наоборот. Свободомыслящие в России храбры, но они — борцы-одиночки. К сожалению, у них нет никакого влияния, и в обозримом будущем в этом авторитарном обществе и не будет.
А что же Европа? Когда бы ни говорили с русскими о европейском континенте, после прихода к власти Путина эти высказывания всегда были двусмысленными, однако позиция ясна: Россия не любит Европу. Она не является частью Европы, и вообще Европа уже отслужила свой срок.
Однако в Кремле Европу рассматривают еще и с другой точки зрения. С советских времен все московские правители прилагают все усилия для того, чтобы использовать европейские слабости. Их цель состоит в том, чтобы опорочить европейскую идею всеми средствами и на всех уровнях настолько, чтобы европейцы в конце сами поверили бы в это и отказались бы от европейского процесса объединения.
Если бы это произошло, то это был бы конец единства Запада, стержень единой Европы был бы на грани обрушения и была бы велика опасность того, что европейцы по своей собственной глупости выдворили бы американцев с континента. Тогда Москва добилась бы своего: Россия имела бы дело уже не с целым блоком, а с множеством европейских карликов, которые или попали бы под влияние Кремля или были бы столь напуганы, что потеряли бы всякое значение.
Если в советские времена за этой стратегией стояло желание разжечь огонь мировой революции и заставить красное знамя реять над как можно большим числом европейских столиц, то сегодня для Москвы речь идет о том, чтобы снова стать мировой державой. Ни в молодом, ни в более зрелом возрасте Путин никогда не имел никакой другой цели. Однако, в отличие от прошлых лет, сейчас у него для этого очень хорошие шансы. Раньше и более чутко, чем все другие противники Запада, президент России почуял ментальный и политический кризис в Европе и Америке и искусно использует его.
Европа, закостенелая и усталая от старости, терзаемая призраками прошлого, беззащитная перед жестокостью и тиранией, неуверенная в самой себе, является одновременно желанной целью миллионов страдающих, которые опять же будят страхи европейцев, а они, проще говоря, давно уже не те. Самый подходящий момент для бывшего агента КГБ! Средствами подрыва, заманивания и угроз Путин пытается усугублять всеобщую неуверенность.
Неважно, предоставляет ли Кремль кредиты французским правым, помогает ли членам «Альтернативы для Германии» съездить в Сирию к тамошнему диктатору или в качестве панслависта большими деньгами и добрым словом пытается на Балканах пробудить тоску по славяно-православному единению и привлечь на свою сторону Сербию и Болгарию. Или Путин пытается в Черногории с помощью агентов подготовить переворот, как это было в октябре 2016 года. Или же он объявляет о масштабной программе вооружения против Запада, которая угрожает прежде всего европейцам. Или угрожает Дании ядерной войной. Россия всегда преследует одну цель: заставить европейцев разувериться в себе.
Особые отношения с Россией
В этом плане Путин весьма преуспел. Там, где он не действует сам, прикладывают руку европейцы. В этом смысле его пока крупнейшая победа — это итоги выборов в Италии. Впервые европейским правым популистам удалось в центральной стране ЕС отнять большинство у серьезных партий. Теперь Европе некоторое время придется полагаться на еще более обремененную долгами Италию, руководство которой отказывается как от евро, так и от ЕС и в своем безумном представлении о собственной безупречности могло бы подорвать весь европейский клуб.
Из-за Владимира Путина единство европейцев становится все более хрупким. Венгрия, Чехия и Словакия как раз пытаются извлечь ровно столько экономических преимуществ из особых отношений с Россией, чтобы все же не возникал риск окончательного разрыва с прочими европейцами и американцами. Даже на Великобританию сегодня нельзя больше положиться! На радость русским родина прагматизма взяла курс на царство иллюзий и занимается только самой собой, отказавшись от всякого европейского лидерства.
Путин понимает, что на заданный в 1938 году французами вопрос о Данциге, поставленный сегодня иначе — «Умереть за Таллин?» — в этой Европе можно ответить только словом «нет». Даже если бы русские вошли в Эстонию, чтобы защитить свое якобы находящееся под угрозой меньшинство, европейцы могут так же энергично утверждать обратное. Короче говоря, ситуация в Европе неважная. Так пусть она разбудит силы сопротивления.