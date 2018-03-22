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Охранное предприятие Барнаула нарушило закон, чтобы привлечь клиентов
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Охранное предприятие Барнаула нарушило закон, чтобы привлечь клиентов 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
УФАС Алтайского края уличило в недобросовестной конкуренции частное охранное предприятие Барнаула.
Согласно материалам дела, ООО ЧОО «Сотня-Антикриминал» решило переманить клиентов у конкурентов и запустило специальную акцию. Так, при переходе от другого оператора клиент получает скидку на услуги в 20%.
Заявление на нарушителя поступило от ООО ЧОП «Цербер». Было установлено, что данное стимулирующее мероприятие нарушает закон «О защите конкуренции». Антимонопольщики выдали охранному предприятию предупреждение о недопустимости недобросовестной конкуренции.
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