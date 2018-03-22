Омские водопроводные колонки оборудуют специальными магнитами

Первый такой образец уже действует в Загородном поселке. Жители частного сектора, которые пользовались уличным источником водоснабжения, оборвали телефоны городских коммунальных служб.

— В последнее время, чтобы набрать воды, нам приходилось стоять в очереди, — жалуется местная домохозяйка Ирина Павлова . — А с наступлением весны это перерастало в самую настоящую проблему. Ждешь — не дождешься, пока многочисленные дачники и автомобилисты не заполнят свои канистры. При этом территория возле колонки превращалась в настоящую свалку. Теперь, когда ее оборудовали замком, вопрос полностью снят.

— Колонку снабдили специальным электронным магнитом, который отпускает воду только потребителям, заключившим с нами договор и получившим ключ, — пояснил корреспонденту «РГ» генеральный директор Омского водоканала Сергей Шелест . — Эксперимент прошел успешно. Поэтому в ближайшее время мы оборудуем подобными устройствами еще десяток колонок.

Речь в первую очередь идет об источниках водоснабжения, расположенных вблизи автодорог и дачных кооперативов, где несанкционированное пользование водой, особенно летом, имеет наибольший размах. Вечерами огородники нередко подключают к колонкам шланги и поливают питьевой водой свои грядки. Водители аналогичным способом моют машины. Новое запорное оборудование сведет такие случаи на нет, полагают специалисты.

Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. У омичей с канистрами все-таки должна быть возможность набрать воду, оплатив данную услугу, например, через мобильный телефон. С предложением разработать соответствующую технологию специалисты обратились к региональным сотовым операторам, и один из них взялся это сделать. Так что, возможно, проблему удастся решить уже в обозримой перспективе.

Омской области действует 900 водонапорных колонок, поэтому проект может быть рентабельным.

Тем временем

Специалисты начали устанавливать антимагнитные пломбы на приборы учета в квартирах омичей. При воздействии магнитного поля на такую пломбу она меняет цвет, а это сигнал для поставщика ресурса, который может применить к недобросовестному потребителю штрафные санкции. В водоканале уверены, что благодаря новации жильцов, пытающихся переложить оплату за свое потребление воды на соседей, станет гораздо меньше.