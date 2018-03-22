Самарцы проголосовали за уменьшение стены на площади Славы

Жители Самары проголосовали за уменьшение монумента «Гордость, честь и слава Самарской области » на спуске площади Славы, сообщает координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области, член регионального штаба ОНФ СО Катерина Гудзима в twitter.

‏«Самарцы высказали своё мнение о том, как должен выглядеть склон на Площади Славы. Мнение о том, что нужно оставить всё как есть разделили 169 459 проголосовавших. 182 484 жителя считают, что необходимо открыть вид на Волгу», — пишет Катерина Гудзима.

Монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» высотой шесть метров и длиной около 110 метров начали строить в 2015 году. Часть жителей Самары выступили против монумента, аргументируя это тем, что он закрывает вид на Волгу.