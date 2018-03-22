Евпатий Коловрат и другие самые сильные люди в истории России

«Русский — значит сильный!». Культ физической силы в России был всегда. Неслучайно главными героями народных сказаний были дюжие богатыри. Силачей в нашей истории с излишком.

Самый сильный царь: Петр Первый

Петра Первого сложно назвать простым царем. Среди российских самодержцев он выделялся и физической статью (рост 204 см), и любовью к ручному труду (владел 14 ремесленными специальностями, был одним из лучших кораблестроителей не только России, но и Европы, лично орудовал инструментами).

Неуемная энергия русского императора поражала современников. Петр скручивал пальцами монеты, сворачивал «в бараний рог» чугунные сковородки. Возвращаясь в 1698 году из Великого посольства, недалеко от Риги он купил лошадь, позже получившую имя Лизетта, и решил её перековать.

Прочность подковы царь проверял по-своему. Если сможет её скрутить — плохая подкова. Не сможет — хорошая. Кузнец несколько раз переделывал работу. Наконец, качество Петра устроило, он дал кузнецу медный пятак. Кузнец тоже оказался не так прост. Скрутив пятак пальцами, он сказал, что качество монеты его не устраивает. Так кузнец доторговался до «золотого». Об этом эпизоде из жизни царя в народе даже была сложена сказка.

Самый сильный воевода: Евпатий Коловрат

Евпатий Коловрат, несмотря на былинный ореол, фигура историческая. Родился он в селе Фролово Шиловской волости.

Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», Евпатий Коловрат узнал о вторжении монголов в Рязанское княжество и с небольшим отрядом двинулся на помощь, но застал город уже разоренным. «…государей убитых и множество народу полёгшего: одни убиты и посечены, другие сожжены, а иные потоплены».

Настигнув монголов уже в Суздальских землях, дружина Евпатия Коловрата перебила монголо-татарский арьергард. «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими».

Батый отправил против Коловрата своего лучшего воина Хостоврула, но Евпатий в схватке одолел татарского богатыря, рассек до седла. Несмотря на огромный численный перевес, татары не могли одолеть дружину Коловрата до той поры, пока не придумали использовать против них камнебитные осадные орудия.

В дань уважения русскому воину, Батый отдал тело убитого Евпатия Коловрата остаткам его дружины и велел их отпустить с миром. Случай для истории Древней Руси экстраординарный.

Победитель быков и медведей: Григорий Русаков

Рубеж XIX-XX веков был удивительно плодовит на силачей. Одним из них был курянин Григорий Русаков, родившийся в 1879 году в семье простого крестьянина.

Как борец, Русаков выступил в 1909 году на Донбассе, где работал на шахте. Русаков быстро стал местным чемпионом и получил приглашение работать в московском цирке. Так он стал профессиональным борцом. Благо, позволяли параметры — двухметровый рост и 150 килограмм веса.

Русаков был ещё известен тем, что неоднократно вступал в показательные схватки с медведями, гнул подковы и рельсы, а однажды в Лондоне победил в бою быка.

Как ни странно, спортивная карьера непобедимого Поддубного началась с поражения. Он работал грузчиком в порту, тогда и решил попробовать свои силы в борьбе в цирке Ивана Бескоравайного. Свой первый поединок Иван проиграл. С того времени он установил себе жесткий режим тренировок, упражнялся с двухпудовыми гирями, 112-килограммовой штангой, отказался от табака и спиртного, обливался холодной водой. До конца жизни носил с собой чугунную трость.

Вскоре он стал одним из самых известных борцов не только в России, но и в Европе. Его главным противником был француз Рауль де Буше. Они сходились три раза. Несмотря на грязные методы, которые практиковал француз, Поддубный не только побеждал его, но и устроил хитрому французу в Петербурге 20 минут позора, удерживая того в железном захвате.

"Железный Самсон": Александр Засс

Александр Засс остался в истории как «Железный Самсон». Известность пришла к нему ещё во время Первой мировой войны. Он бежал из австрийского плена, вынес на себе с поля боя раненую лошадь.

Свою судьбу он нашел в венгерском цирке, сам разрабатывал номера, носил по арене лошадь или пианино с пианисткой и танцовщицей, сидящей на крышке; ловил руками 90–килограммовое ядро, которое выстреливалось из цирковой пушки с расстояния 8 метров; отрывал от пола и удерживал в зубах металлическую балку с сидящими на ее концах ассистентами; продев голень одной ноги в петлю каната, зафиксированного под самым куполом, держал в зубах платформу с пианино и пианисткой; лёжа голой спиной на доске с гвоздями, держал на груди камень весом в 500 килограммов, по которому били кувалдами.

"Русский медведь": Василий Алексеев

Василия Алексеева можно назвать последним богатырем советской эпохи. Он родился в 1942 году, с 1966 года практически постоянно жил в ростовском городе Шахты. Несмотря на мировую славу, Алексеев вел скромную жизнь, всего себя посвящая любимому делу — тяжелой атлетике.

«Русский медведь» (так его прозвали зарубежные фанаты) дважды становился Чемпионом Олимпийских игр, шесть раз — Чемпионом мира, шесть раз — Чемпионом Европы, семь лет держал первое место на чемпионатах СССР.

За время своей спортивной карьеры Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд СССР. Также он является «вечным» обладателем действующего мирового рекорда по сумме трёх упражнений — 645 кг (сейчас в этой дисциплине соревнования не проводятся). Василий Алексеев соревновался сам с собой, раз от раза ставя все новые рекорды на чемпионатах. Именно он открыл эру «шестисотников», первым покорив шестисоткилограммовый пик.

Если попросить любого, даже далекого от спорта человека, назвать известного российского борца, то прозвучит имя Александра Карелина. И это при том, что он ушел из большого спорта ещё 15 лет назад, в 2000 году.

При рождении «Сан Саныч» весил 6,5 килограмм, в 13 лет у него был рост 178 см и вес 78 килограмм. В 14 он записался в секцию греко-римской борьбы в своем родном Новосибирске . Первый тренер — Виктор Кузнецов — оставался наставником Карелина на всем протяжении его спортивного пути. Через 4 года после прихода в секцию, Карелин уже стал чемпионом мира среди молодежи.

За свою спортивную карьеру борец собрал всевозможные титулы, победил в 887 схватках, уступил всего два раза. Трижды брал Олимпийское золото, 9 раз становился чемпионом мира, 12 раз — чемпионом Европы, 13 раз брал золото на чемпионатах СССР, СНГ и России. Александр Карелин четырежды награждался «Золотым поясом» как лучший борец планеты.