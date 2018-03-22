Поход в магазин закончился для жителя Приморья подпиской о невыезде

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Дальнегорский» поступило сообщение дежурного частного охранного предприятия о том, что в одном из магазинов после закрытия сработали датчики открытия двери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МОМВД России «Дальнегорский».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в помещении магазина обнаружили мужчину, который прятался за стойкой кассы.

Подходя к павильону, он обратил внимание, что дверь приоткрыта, и, подумав, что магазин работает, несколько раз дернул за ручку. После чего злоумышленник сломал замок и проник в помещение. Оказавшись внутри, он направился к витрине с табачными изделиями, расположенной около кассового аппарата. Похитив две пачки сигарет, он услышал, что в магазин кто-то зашел, и спрятался.