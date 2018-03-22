Следователи закрыли дело против зауральца, купившего GPS-трекер для коровы

Дело в отношении зауральского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы, прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Жителя Лебяжьевского района Евгения Васильева обвинили в незаконном приобретении устройства для скрытого слежения, свободный оборот которых в России запрещён. Однако следствию не удалось собрать доказательств того, что фермер намеревался использовать прибор для «негласного получения информации». Мужчина настаивал на том, что купил трекер с одной целью — узнавать, куда ушла отбившаяся от стада корова.

«Я очень удивился, что завели дело. Я не знал, что это запрещённый товар. Ведь покупал на сайте, который работает официально, а не на чёрном рынке с рук. В России такие трекеры продают в магазинах, стоят они от 3 тысяч рублей и выше. Но они с документами идут, а у меня без них. Мне люди со всей страны пишут, что их тоже судят, кого-то уже оправдали. Все стараются поддержать», ранее рассказывал корреспонденту «АиФ-Курган» Евгений Васильев.

Отметим, что статья УК РФ, по которой обвиняли зауральца, предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырёх лет.