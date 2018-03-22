Ещё
Следователи закрыли дело против зауральца, купившего GPS-трекер для коровы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи закрыли дело против зауральца, купившего GPS-трекер для коровы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дело в отношении зауральского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы, прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Жителя Лебяжьевского района Евгения Васильева обвинили в незаконном приобретении устройства для скрытого слежения, свободный оборот которых в России запрещён. Однако следствию не удалось собрать доказательств того, что фермер намеревался использовать прибор для «негласного получения информации». Мужчина настаивал на том, что купил трекер с одной целью — узнавать, куда ушла отбившаяся от стада корова.
«Я очень удивился, что завели дело. Я не знал, что это запрещённый товар. Ведь покупал на сайте, который работает официально, а не на чёрном рынке с рук. В России такие трекеры продают в магазинах, стоят они от 3 тысяч рублей и выше. Но они с документами идут, а у меня без них. Мне люди со всей страны пишут, что их тоже судят, кого-то уже оправдали. Все стараются поддержать», ранее рассказывал корреспонденту «АиФ-Курган» Евгений Васильев.
Отметим, что статья УК РФ, по которой обвиняли зауральца, предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырёх лет.
АиФ: последние новости
Ушёл из жизни почётный энергетик Сергей Суходоев Более 300 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства Скотомогильники на Южном Урале станут проблемой муниципалитетов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва123
В РФ могут повысить подоходный налог586
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке150
Панин с огромным долгом сбежал из России115
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение