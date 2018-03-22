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Порно на рекламном щите шокировало прохожих
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Порно на рекламном щите шокировало прохожих 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Интерактивный билборд в финансовом центре Филиппин Макати полминуты транслировал порно. Об инциденте сообщил местный новостной портал philstar.
Электронный рекламный щит на одной из наиболее оживленных автомагистралей внезапно переключился с запрограммированной трансляции и начал демонстрировать видеозапись гетеросексуального полового акта.
Мэр Макати Абигейл Бинай (Abigail Binay) приказала немедленно отключить взломанный билборд, однако фотографии и видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны автомобилистов, уже распространились в социальных сетях. Очевидцы ярко выражали свои эмоции по поводу случившегося — этот инцидент шокировал их.
Расследование инцидента началось сразу же после сообщения о трансляции в муниципалитет. Пока неизвестно, кто понесет наказание за этот случай — неизвестные хакеры или владелец рекламного щита, филиппинская компания Globaltronics.
Местные власти могут квалифицировать этот случай как распространение порнографии. На территории Филиппин жестко регулируются реклама, телевидение и кинотрансляции, так как большинство населения страны (более 80 процентов) исповедует католицизм. Согласно местным законам, за распространение непристойных изображений и видеороликов виновники могут быть приговорены к тюремному сроку до 12 лет.
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