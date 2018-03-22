Обзор московских событий в СМИ за 22 марта

«Коммерсантъ». «Москвич» окажется под жильем На месте АЗЛК появится новый квартал. ссылка

«Коммерсантъ». Африканские бриллианты меняли на российские биологически-активные добавки Сотрудники столичного управления ФСБ задержали потухшую звезду Playboy. ссылка

«Известия» . Шашечная партия Федеральная антимонопольная служба России собирается засудить московские аэропорты из-за такси. ссылка

Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым и «Известия». Турпоток в РФ достиг исторического рекорда Самыми популярными регионами в 2017 г. стали Москва Татарстан . ссылка

«Российская газета». Коньяк назвали герметиком Мосгорсуд оставил под арестом контрабандистов. ссылка

«Российская газета». Под арестом, но дома Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора. ссылка

«Российская газета». На футбол поедем под землей Проезд в Хамовники перекроют из-за матча в «Лужниках». ссылка

«Российская газета». Штанишки по карману Самая дорогая «детская корзина» оказалась в Москве. ссылка

«Российская газета». Врач молодой, да опытный В Москве запустили «Школу профессионального роста». ссылка

«Российская газета». Не только в булочную Куда москвичи ездят на такси. ссылка

«Московский комсомолец». Голос Подмосковья прозвучал открыто Наблюдатели и эксперты впечатлены организацией и открытостью выборов. ссылка

«Московский комсомолец». Столичная медицина выходит на новый уровень Леонид Печатников: «Мы хотим видеть в Москве врачей категории „супер“. ссылка

Независимая газета ». Фан-зона в МГУ будет лучшей за всю историю чемпионатов мира, уверен Л. Слуцкий Экс главный тренер сборной РФ по футболу рассказал о том, как МГУ станет одним из символов мундиаля-2018. ссылка

Комсомольская правда ». Грачи прилетели в Москву Вестников тепла заметили жители района Лефортово. ссылка

«Комсомольская правда». В «Центральном детском магазине на Лубянке» открывается киберспортивная арена Киберспортивная арена Winstrike откроется на Лубянке в конце марта. ссылка

Московская правда ». Набережную Тараса Шевченко продлят до Фили Новая пешеходная зона с удобным доступом к реке, не только свяжет районы на западе Москвы, но и станет украшением города. ссылка

«Московская правда». Реставрация Северного речного вокзала продлится три года Реставрация Северного речного вокзала начнется в этом году и займет около трех лет. ссылка

«Московская правда». Дачный сезон: Электрички меняют расписание 25 марта пригородные электрички переходят на летний график работы. ссылка

«Вечерняя Москва». Дорожные инспекторы обучили пешеходов правилам движения Сотрудники органов внутренних дел дежурили в тех местах, где по статистике чаще всего происходят ДТП. ссылка

«Вечерняя Москва». Аэропорт могут наказать за дискриминацию таксистов Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении московского аэропорта Домодедово . ссылка

«Вечерняя Москва». Образовательный проект познакомит школьников с востребованными профессиями 21 марта правительство Москвы объявило о запуске нового образовательного проекта «Учебный день в „Мастерславле“. ссылка

»Вечерняя Москва». Новые автобусные маршруты появятся в столице Некоторые из автобусов будут ездить до таких социально значимых объектов, как поликлиники и центры госуслуг. ссылка

«Вечерняя Москва». Архитекторы сделают бывший завод общественным пространством Концепция развития бывшей территории Бадаевского пивоваренного завода предполагает воссоздание исторического здания и строительство новых объектов. ссылка

«RT». МЧС уточнило обстоятельства обрушения кровли здания в Москве Кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась в центре Москвы. ссылка