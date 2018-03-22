Обзор московских событий в СМИ за 22 марта 

«Коммерсантъ». «Москвич» окажется под жильем На месте АЗЛК появится новый квартал. ссылка
«Коммерсантъ». Африканские бриллианты меняли на российские биологически-активные добавки Сотрудники столичного управления ФСБ задержали потухшую звезду Playboy. ссылка
«Известия». Шашечная партия Федеральная антимонопольная служба России собирается засудить московские аэропорты из-за такси. ссылка
«Известия». Турпоток в РФ достиг исторического рекорда Самыми популярными регионами в 2017 г. стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. ссылка
«Российская газета». Футбол под присмотром Сергей Собянин открыл новый Центр оперативного управления ГУ МВД России по Москве. ссылка
«Российская газета». Коньяк назвали герметиком Мосгорсуд оставил под арестом контрабандистов. ссылка
«Российская газета». Под арестом, но дома Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора. ссылка
«Российская газета». На футбол поедем под землей Проезд в Хамовники перекроют из-за матча в «Лужниках». ссылка
«Российская газета». Штанишки по карману Самая дорогая «детская корзина» оказалась в Москве. ссылка
«Российская газета». Врач молодой, да опытный В Москве запустили «Школу профессионального роста». ссылка
«Российская газета». Не только в булочную Куда москвичи ездят на такси. ссылка
«Московский комсомолец». Московская область отказывается от проездных Расплачиваться за проезд в автобусе станет гораздо легче. ссылка
«Московский комсомолец». Голос Подмосковья прозвучал открыто Наблюдатели и эксперты впечатлены организацией и открытостью выборов. ссылка
«Московский комсомолец». Столичная медицина выходит на новый уровень Леонид Печатников: «Мы хотим видеть в Москве врачей категории „супер“. ссылка
»РБК Daily». Четыре недвижимых фактора Эксперты Высшей школы экономики связали цены на жилье в Москве с ценами на нефть. ссылка
«Независимая газета». Фан-зона в МГУ будет лучшей за всю историю чемпионатов мира, уверен Л. Слуцкий Экс главный тренер сборной РФ по футболу рассказал о том, как МГУ станет одним из символов мундиаля-2018. ссылка
«Комсомольская правда». Грачи прилетели в Москву Вестников тепла заметили жители района Лефортово. ссылка
«Комсомольская правда». В «Центральном детском магазине на Лубянке» открывается киберспортивная арена Киберспортивная арена Winstrike откроется на Лубянке в конце марта. ссылка
«Московская правда». Набережную Тараса Шевченко продлят до Фили Новая пешеходная зона с удобным доступом к реке, не только свяжет районы на западе Москвы, но и станет украшением города. ссылка
«Московская правда». Реставрация Северного речного вокзала продлится три года Реставрация Северного речного вокзала начнется в этом году и займет около трех лет. ссылка
«Московская правда». Дачный сезон: Электрички меняют расписание 25 марта пригородные электрички переходят на летний график работы. ссылка
«Вечерняя Москва». Дорожные инспекторы обучили пешеходов правилам движения Сотрудники органов внутренних дел дежурили в тех местах, где по статистике чаще всего происходят ДТП. ссылка
«Вечерняя Москва». Аэропорт могут наказать за дискриминацию таксистов Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении московского аэропорта Домодедово. ссылка
«Вечерняя Москва». Образовательный проект познакомит школьников с востребованными профессиями 21 марта правительство Москвы объявило о запуске нового образовательного проекта «Учебный день в „Мастерславле“. ссылка
»Вечерняя Москва». Новые автобусные маршруты появятся в столице Некоторые из автобусов будут ездить до таких социально значимых объектов, как поликлиники и центры госуслуг. ссылка
«Вечерняя Москва». Архитекторы сделают бывший завод общественным пространством Концепция развития бывшей территории Бадаевского пивоваренного завода предполагает воссоздание исторического здания и строительство новых объектов. ссылка
«RT». МЧС уточнило обстоятельства обрушения кровли здания в Москве Кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась в центре Москвы. ссылка
«Парламентская газета». Кого еще освободят от платы за капремонт Льготы по уплате за капитальный ремонт будут распространены на семьи, состоящие из неработающих граждан старше 70 лет и инвалидов I и II группы. ссылка