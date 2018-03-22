Переправа на Ольхон может проработать как минимум до 26 марта — МЧС

Сейчас официальная переправа на Ольхон остаётся единственной безопасной ледовой дорогой для проезда транспорта. Выезжать за её пределы категорически запрещено. Сотрудники дорожной службы ежедневно проводят мониторинг состояния ледового поля.

«Уже сейчас «открылись» мысы Улирба, Улан-Хада, Уюга — сопряжение со льдом отсутствует, здесь — открытая вода. Кроме того, наблюдается изменение структуры льда в проливе Ольхонские ворота. Талая вода, просачиваясь по трещинам в вертикальной плоскости, сделала его игольчатым, рыхлым. Несмотря на то, что его толщина всё еще варьируется в пределах 50 сантиметров, такой лед может разрушиться даже под весом человека», — поясняет руководитель Маломорского инспекторского участка ГИМС МЧС России Михаил Грудинин.

Из-за тёплой погоды спасатели Иркутской области уже закрыли первую ледовую переправу в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге в 17 километрах ниже по течению от села Карам. Подъезды к ней перекрыты, в местах сопряжения льда с берегом выполнены технологические пропилы. Здесь запрещён проезд всех видов транспорта. Скорее всего, в ближайшее время закроют ещё несколько переправ.

Ознакомиться с действующими ледовыми переправами с указанием толщины льда можно на карте рисков.