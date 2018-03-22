В Москве обсудили строительство объездной дороги в обход Кемерова

Глава Кемерова Москве обсудил с Росавтодором вопрос строительства объездной дороги в обход города.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, рабочая встреча прошла в столице 21 марта, в ходе которой руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт Илья Середюк обсудили развитие дорожной сети Кемерова, в том числе важнейший вопрос — строительство объездной дороги.

Сейчас через областную столицу проходит федеральная трасса М-53 «Байкал», отчего сильно увеличивается износ дорожного полотна, наносится ущерб экологии города. Через Кемерово в сутки проходят почти 12 000 автомобилей, большая часть — фуры, следующие транзитом по федеральной трассе «Москва — Владивосток ».

«Кемерово — единственный областной центр в Сибирском федеральном округе, который не имеет обхода. Дорога нужна муниципалитету как воздух, и мы готовы приступить к работе — определиться с направлением трассы, приступить к проектированию, по итогам которого будет выбран способ реализации проекта, в том числе на принципах государственно-частного партнерства», — подчеркнул глава города Илья Середюк.