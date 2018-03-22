Кафе «Ситора» и 11 киосков в Ульяновске не снесут до решения судов

Принятое ранее решение о сносе «самовольно возведенных» объектов отложено городской администрацией до выноса судебных решений, сообщает пресс-служба горадминистрации. — Администрация Ульяновска приняла решение отложить назначенный на сегодня, 21 марта, демонтаж кафе «Ситора» на остановке «Гостиница „Венец“ и 11 павильонов кафе-шашлычной в сквере Строителей до решения арбитражного суда, — говорится в сообщении. Предварительные заседания суда, где рассмотрят заявления индивидуальных предпринимателей о признании недействительными постановлений Алексея Гаева о демонтаже принадлежащих им объектов, назначены на 5 и 17 апреля.