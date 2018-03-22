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Кафе «Ситора» и 11 киосков в Ульяновске не снесут до решения судов
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Кафе «Ситора» и 11 киосков в Ульяновске не снесут до решения судов 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Принятое ранее решение о сносе «самовольно возведенных» объектов отложено городской администрацией до выноса судебных решений, сообщает пресс-служба горадминистрации.
— Администрация Ульяновска приняла решение отложить назначенный на сегодня, 21 марта, демонтаж кафе «Ситора» на остановке «Гостиница „Венец“ и 11 павильонов кафе-шашлычной в сквере Строителей до решения арбитражного суда, — говорится в сообщении.
Предварительные заседания суда, где рассмотрят заявления индивидуальных предпринимателей о признании недействительными постановлений Алексея Гаева о демонтаже принадлежащих им объектов, назначены на 5 и 17 апреля.
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