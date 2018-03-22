Верховный суд запретил строить коттеджи в вековом бору под Кемерово

Окружающие Кемерово сосновые боры — это «легкие» промышленного сибирского города. Село Елыкаево, расположенное в 25 километрах от областного центра, стоит на берегу Томи, откуда до леса с высокими соснами рукой подать. Экологически чистое место для жизни да и только. А в рекреационной зоне ООПТ, предусмотренной генпланом сельского поселения, законом не разрешено ни строительство жилых домов, ни обустройство дачных участков.

Но однажды в вековом бору застучали топоры, и за селом выросли коттеджи, огороженные высокими заборами. А те участки леса, которые еще не вырубили, успели продать либо сдать в аренду частникам или юрлицам. Судьбой бора озаботились члены местного садового товарищества и активисты Общероссийского народного фронта. На составленной ими карте зеленым отмечены островки, которые удалось оградить от вырубки. А остальные участки, выведенные из лесного фонда и, получается, обреченные на уничтожение, — черным.

— Механизм простой: сначала земли переводят из лесов особой природной категории в земли поселений, затем идет череда продаж, и последний в списке покупателей уже не несет никакой ответственности за незаконное приобретение лестного участка, — прокомментировал ситуацию корреспонденту «РГ» доктор биологических наук Андрей Куприянов

В свою очередь прокуратура области провела проверку и установила, что в 2015 году Совет народных депутатов Кемеровского муниципального района утвердил правила землепользования и застройки муниципального образования «Елыкаевское сельское поселение». Согласно документу, покрытые лесом земельные участки общей площадью 2,6 гектара, относившиеся ранее к лесам первой группы лесопарковой зоны, стали относиться к жилой зоне. Получается, на месте деревьев возрастом 99-130 лет одним росчерком пера разрешили строительство домов.