Правительство отчиталось перед депутатами по исполнению бюджета

На расширенном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам областного Совета Орловской области одним из ключевых вопросов стал отчёт о деятельности правительства в 2017 году в сфере финансов.

С докладом выступила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова , сообщили в пресс-службе облсовета.

По информации чиновницы, в минувшем году поступления имущественных налогов составили почти 3,5 миллиарда рублей, это на 8,9% больше показателей 2016 года. Доходы регионального бюджета по итогам 2017 года составили более 28 миллиардов рублей, что на 4,2% превышает поступления 2016 года.

Приоритетными статьями расходов традиционно стали: заработная плата работникам бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Сапожникова отметила, что в прошедшем году сохранилась социальная направленность бюджета. На социально-культурную сферу было израсходовано более 20 миллиардов или 65,8% от общего объёма расходов областного бюджета.

В ход обсуждения депутат Наталья Прохорова задала вопрос о практике предоставления муниципальным образованиям бюджетных кредитов. Сапожникова отметила, что данная практика продолжится, изменится лишь сумма, предназначенная для данных целей. В 2018 году она составит чуть более 43 миллионов рублей.

В сфере дорожного строительства главной проблемой является позднее доведение бюджетных средств до заказчика работ. так, например, позднее распределение было произведено в августе 2017 года. В октябре поздно было распределено финансирование реконструкции мостов (133 млн рублей). Причиной стала недобросовестность ряда подрядчиков и значительное удорожание материалов.

П информации начальника аналитического отдела Федеральной налоговой службы Натальи Сучковой, в минувшем году основными видами налогов как всегда стали налоги на доходы физлиц (более 9 млрд рублей), на прибыль (более 4 млрд рублей) и имущественные налоги (собрано более 3 млрд рублей). В сумме они составили 91% всех доходов консолидированного бюджета области.

Руководитель областной налоговой службы Сергей Маркевич обратил внимание на положительную тенденцию в части перерегистрации юридических лиц в других регионах. В 2017 году в области сняты с учёта 37 юридических лиц, в 2016 году эта цифра составляла 116.

Председатель комитета по бюджету Сергей Волков отметил, что тема миграции является болезненной для любого региона, но ситуация в Орловской области, не выглядит так трагично, как это порой пытаются преподнести некоторые СМИ.

— Мы находимся в ряду регионов с минимальным количеством мигрантов из числа юридических лиц. Приведу лишь несколько примеров, если в 2017 в нашей области сняты с регистрации 37 юридических лиц, то, в считающихся благополучными Липецкой и Белгородской — 48 и 61 соответственно, — заявил Волков.

Информацию о результатах деятельности правительства в сфере финансов была принята к сведению. Депутаты рекомендовали усилить контроль за движением госсредств, обеспечением финансовой дисциплины, своевременным предоставленим межбюджетных трансфертов местным бюджетам и др.