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В Южной Корее могут изменить срок полномочий президента
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В Южной Корее могут изменить срок полномочий президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Предложенный президентом Южной Кореи пересмотр конституции страны предусматривает введение двух президентских сроков по 4 года каждый вместо нынешнего одного 5-летнего, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на помощника президента по правовым вопросам.
При этом, если предложенное изменение и будет принято Национальным собранием (парламентом), им все равно не сможет воспользоваться действующий президент Мун Чжэ Ин после истечения срока своих полномочий в 2022 году.
Существующую систему упрекают в излишней концентрации власти в руках президента, а также в ее уязвимости с точки зрения коррупции. Предложенный правительством вариант, наряду с установлением двух сроков по 4 года вместо одного пятилетнего, лишает президента права назначения главы конституционного суда, наделяет Национальное собрание возможностью назначать трех из девяти членов комитета по аудиту и укрепляет власть премьер-министра путем исключения из основного закона фразы о том, что он выполняет свои обязанности «по приказу президента». Предлагается также снизить возраст голосования до 18 лет.
Предложения будут внесены в парламент в понедельник.
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