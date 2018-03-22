Президенту Южной Кореи разрешат избираться на второй срок

Соответствующий законопроект 22 марта внесен на рассмотрение парламента президентом РК Мун Чжэ Ином, которого эти поправки не коснутся. Референдум по поправкам, если с предложениями президента согласятся, должен пройти 13 июня, совместно с выборами в местные органы власти.

Южной Корее о необходимости изменения конституции говорили давно. С этим соглашались практически все предыдущие президенты вне зависимости от их политической ориентации, но по разным причинам изменения в основной закон страны откладывались. В конце концов «руки дошли» только у нынешнего лидера страны Мун Чжэ Ина, который еще в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивал, что в случае победы обязательно выполнит эту задачу.

В четверг старший секретарь президента РК по правовым вопросам Чо Гук в ходе брифинга для журналистов заявил о предложениях президента по поводу поправок для конституции, детально описав основные новшества.

Пожалуй, главным должно стать изменение срока президентских полномочий. До сих пор в Корее один и тот же человек мог быть главой государства только один срок в течение пяти лет без права переизбрания. Предложения содержат сокращение срока до четырех лет с разрешением переизбираться один раз. При этом, как подчеркнул Чо Гук, эти поправки, если будут приняты, не коснутся нынешнего лидера Мун Чжэ Ина, который в любом случае покинет пост по пока еще действующей системе, то есть 9 мая 2022 г.

"Некоторые либо неверно думают, либо пытаются намеренно исказить смысл поправок, говоря, что президент Мун хочет продлить свое правление. Прямо заявляем: это невозможно по закону, это не так, новшества коснутся только следующего лидера. Президент Мун Чжэ Ин завершит срок правления по до сих пор действующей системе и не получит право на переизбрание", — отметил чиновник.

Эта особенность корейской конституции — пять лет для президента без права переизбрания — в последнее время вызывало наибольшее количество нареканий. Практически все политические силы признавали, что надо иметь возможность переизбрания лидера, который заслужил одобрение народа.

Ограничение пятью годами, как считают эксперты, не позволяло доводить до стадии завершения многие реформы, так как новое правительство очень часто отказывалось от идей предшественников. Впрочем, ограничение выглядело весьма логичным в 1987 г., когда был принят настоящий вариант конституции РК. Тогда страна встала на путь демократизации и решила законодательно положить конец попыткам под различными предлогами продлевать свое правление экс-генералам, руководившим Кореей с начала 1960-х гг.

Об этой подоплеке сегодня прямо заявил секретарь президента Чо Гук. «Решение об одноразовом пятилетнем президентском сроке было принято во время изменений конституции в 1987 г. как реакция на длительное авторитарное правление военных режимов… Мы же через „революцию свечей“ открыли эпоху новой Кореи», — сказал чиновник.

Следующие важные изменения призваны ограничить полномочия президента и центрального правительства, передав их правительству, парламенту и в регионы. В Южной Корее также уже давно говорили, что в руках президента сконцентрировано слишком много рычагов власти, тогда как глава правительства является лишь обычным чиновником. При этом автономия местных органов власти будет увеличена путем получения права решать самим ряд важнейших вопросов, которые до сих пор находились в ведении центрального правительства.

Президент РК также будет лишен полномочий назначать главу Конституционного суда, ограничат право по назначению главы Верховного суда, право на президентскую амнистию будет возможно реализовать только после одобрения специального независимого комитета, который получит право заблокировать инициативу по амнистиям. В конституции предлагается записать, что президент «представляет Корею», тогда как до сих пор значится «являясь лидером государства, представляет Корею». Кроме того, из главного закона исчезнет фраза, что «премьер-министр осуществляет руководство правительством по указанию президента». Специальный комитет по аудиту и инспекциям будет выведен из подчинения президенту, став полностью независимым органом. Парламент получит больше возможностей по части внесения поправок в предлагаемый правительством проект бюджета на каждый год.

Еще одно важное новшество — на один год будет снижен возрастной порог для участия в выборах. Обязанность платить налоги, идти в армию, а также права вступать в брак, устраиваться на работу и становиться госслужащим наступают в Корее с 18 лет, а голосовать — с 19 лет. Теперь совершеннолетие со всеми вытекающими правами и обязанностями будет наступать с 18 лет.

С другой стороны необходимо подчеркнуть, что нынешние планируемые поправки — пока пока лишь предложения президента, а не итоговый вариант. Насколько известно, ряд оппозиционных партий высказались против некоторых положений. Не исключено, что итоговый вариант будет несколько отличаться либо может быть вообще заблокирован, хотя последнее, с учетом общественных настроений и поддержки в других партиях, маловероятно.

Предложения президента по внесению поправок в конституцию сегодня были переданы в парламент, где их обсуждение должно стартовать на позже 26 марта. Народные избранники могут при желании внести свои коррективы и представить до начала мая новый вариант. Ожидается, что итоговые предложения по поправкам будут вынесены на референдум, который в целях экономии средств совместят с выборами в местные органы власти 13 июня 2018 г.