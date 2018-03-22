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Хозяева квадрокоптеров должны обучиться в специализированных школах
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Хозяева квадрокоптеров должны обучиться в специализированных школах 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Речь идет о работниках крупных компаний, использующих дроны для аэрофотосъемки или, например, геологоразведки. Сесть за парты придется и частным лицам, которые сотрудничают с телеканалами, занимаются производством фильмов и передач. Они должны знать основы организации воздушного движения и законы аэродинамики, чтобы не мешать самолетам, вертолетам и, кроме того, в экстренных ситуациях не терять контроль над аппаратом.
О новых регламентах для беспилотной авиации, что скоро вступят в силу в России, говорили в среду, 21 марта, на межрегиональном семинаре в мегаполисе. Навыки безопасного управления дают в центре подготовки и сертификации авиационного персонала. Учреждение находится в Толмачево.
«Наша основная задача — дать знания эксплуатантам, внешним пилотам, как правильно подавать заявки и взаимодействовать с органами управления воздушного движения. Сейчас появляется угроза столкновения беспилотных летательных аппаратов с пилотируемой авиацией», — говорит организатор семинара по использованию беспилотных летательных аппаратов Валерий Домрачев.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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