Хозяева квадрокоптеров должны обучиться в специализированных школах

Речь идет о работниках крупных компаний, использующих дроны для аэрофотосъемки или, например, геологоразведки. Сесть за парты придется и частным лицам, которые сотрудничают с телеканалами, занимаются производством фильмов и передач. Они должны знать основы организации воздушного движения и законы аэродинамики, чтобы не мешать самолетам, вертолетам и, кроме того, в экстренных ситуациях не терять контроль над аппаратом.

О новых регламентах для беспилотной авиации, что скоро вступят в силу в России , говорили в среду, 21 марта, на межрегиональном семинаре в мегаполисе. Навыки безопасного управления дают в центре подготовки и сертификации авиационного персонала. Учреждение находится в Толмачево

«Наша основная задача — дать знания эксплуатантам, внешним пилотам, как правильно подавать заявки и взаимодействовать с органами управления воздушного движения. Сейчас появляется угроза столкновения беспилотных летательных аппаратов с пилотируемой авиацией», — говорит организатор семинара по использованию беспилотных летательных аппаратов Валерий Домрачев.