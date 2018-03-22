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Призывники будут сами ходить в военкомат за повестками
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Призывники будут сами ходить в военкомат за повестками 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутат Госдумы Андрей Красов предложил новый способ борьбы с теми, кто уклоняется от службы в армии. Парламентарий призывает обязать молодых людей призывного возраста, не получивших повестки, являться в военкоматы и требовать их вручения. В противном случае призывники будут попадать в категорию уклонистов.
Также Красов предлагает отправлять повестки призывникам по почте заказным письмом. А расписываться за них смогут любые совершеннолетние родственники граждан, подлежащих призыву, сообщает «Русская планета» со ссылкой на РБК.
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