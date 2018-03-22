Полимербетон: что такое, где применяется, нюансы производства

Полимербетон — достаточно современный материал, еще его называют искусственным камнем. От обычной бетонной смеси он отличается тем, что общепринятое вяжущее вещество в виде силиката или цемента, заменяется на полимер. Последний представляет собой особую жидкость, именуемую смолой. При производстве применяются различные виды смол, основными из которых являются: фурановые, эпоксидные и полиэфирные. А вот в качестве наполнителя используют песок, песчаник, базальтовый или гранитовый щебень.

Знакомство с материалом

Для лучшего представления, давайте более подробно познакомимся с составом материала, а также обратим внимания на его конкурентные преимущества и имеющиеся недостатки.

Кратко о составе

Если вы решили попробовать изготовить материал самостоятельна, о знания о составе вам особенно необходимы.

К основным компонентам полимербетона относятся:

Связующее вещество;Наполнитель грубодисперсный (песок, щебень);Наполнитель молотый: андезитовая мука, порошок графитовый.

Итак, для приготовления смеси используют:

Щебень с фракцией около 4 см;Песок кварцевый, фракция которого не превышает 5 мм;При помощи молотого наполнителя сокращают затраты на приобретение смол, стоимость которых достаточно высока;В связующее стоит внести минеральную муку, размер частиц которой составляет не более 0,10-0,15 мм;Если применяются карбамидоформальдегидные смолы, то в смесь также примешивают гипс;Помимо основных компонентов в состав добавляют различные добавки в виде ПАВ, красителей и других компонентов. Они способны повышать и видоизменять итоговые свойства материала.

Обратите внимание! Класс готового полимербетона стоит в зависимости от количества используемого тяжелого наполнителя. В соответствии с этим материал может быть: сверхтяжелым, легким, тяжелым и сверхлегким.

Основные достоинства и недостатки

Полимербетон обладает целым рядом весомых преимуществ, которые в полной мере обеспечили ему широкую популярность как среди изготовителей, так и потребителей. Рассмотрим их:

Водонепроницаемость и климатическая устойчивость. В особенности это касается резких перепадов температуры. Данные качества позволяют каплям воды достаточно быстро испаряться, а самим изделиям оставаться в первозданном виде в зимний период. Ремонтопригодность — также заметное преимущество. Полимербетон способен противостоять воздействию химических компонентов. Это исключает необходимость специализированной обработки. Несмотря на высокую прочность, материал не слишком много весит. По крайней мере, как правило, масса его ниже, чем у обычного бетона. Из полимербетона можно изготавливать изделия с невысокой стоимостью, и при этом они будут просты в эксплуатации. Поверхность у материала гладкая, но не скользкая. При помощи полимербетона можно имитировать самые разнообразные фактуры, готовые изделия могут иметь любой цвет и оттенок. Материал поддается вторичной переработке, его можно вернуть в производство.

Недостатков совсем немного, но упомянуть о них все же стоит:

Материал — горюч;Стоимость может значительно повышаться за счет использования определенного вяжущего и изменения химического состава.

Технология самостоятельного приготовления

А теперь кратко рассмотрим этапы самостоятельного изготовления материала, опираясь на стандартную технологию. Алгоритм ее предполагает отдельное смешение заполнителя и смол, что отчасти гарантирует высокое качество готового материала, да и скорость работ заметно увеличивается.

Заполнитель следует промыть и очистить;Песок просеивают, примеси удаляют;Теперь необходимо дождаться практически полного высыхания заполнителя, уровень влажности которого не должен превышать 1%. В противном случае, прочность полимербетона будет снижена;Далее компоненты отправляют в смеситель в следующем порядке: сначала — щебень, потом — песок, а в завершение — наполнитель;Составляющие перемешиваются в течение нескольких минут, затем добавляется вода и вновь все перемешивается;Смолу необходимо слегка подогреть;Потом к ней нужно добавить стабилизатор, пластификатор и иные вещества;На последнем этапе все компоненты, включая связующее, перемешиваются, в конце добавляют отвердитель.

На заметку! Готовый раствор следует начать использовать без промедления, так как он очень быстро затвердевает.

Перечень основных областей применения

Изделия изготавливаются самые разнообразные, однако к самым востребованным стоит отнести следующие:

Столешницы;Ванны;Мойки;Раковины;Камины;Фонтаны;Колонны;Ступени;Вазы;Сувениры;Статуэтки;Полы;Памятники и многое другое.

В заключение

Полимербетон — материал, отличающийся от других особенными качествами, которые наделяют его рядом преимуществ. Его легко изготовить, с ним несложно работать, а вот результат может быть просто потрясающим.

В данной статье мы рассмотрели особенности полимербетона. За счет чего он получается такой гибкий, где его можно применить. Нужное оборудование для изготовление и также роль в ландшафтном дизайне. Благодарим сайт beton-house.com (ссылка https://beton-house.com/vidy/polimerbeton/polimerbeton-549) за предоставленную информацию