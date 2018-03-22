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Теплоэнергетики к 2020 году завершат автоматизацию теплоснабжения Читы
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Теплоэнергетики к 2020 году завершат автоматизацию теплоснабжения Читы 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 22 марта. /ТАСС/. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) планирует к 2020 году завершить автоматизацию системы теплоснабжения в Чите. Это позволит оперативно реагировать на неполадки и другие внештатные ситуации и сократить расходы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
"Наш проект направлен на внедрение передовых технологий, повышение эффективности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг. Автоматизация позволит оперативно управлять режимами и вести детальный мониторинг работы объектов и расхода ресурсов, мгновенно реагировать на возможные неполадки и технические инциденты и, тем самым, оптимизировать работу энергооборудования и повысить надежность теплоснабжения потребителей", — цитирует пресс-служба слова и. о. первого заместителя гендиректора ТГК-14 Юрия Дорфмана.
Новая система позволит теплоэнергетикам в автоматическом режиме контролировать давление, температуру, расход теплоносителя и состояние насосов. Внедрение современных технологий позволит снизить затраты на покупку электроэнергии, расходуемую на передачу тепловой энергии. По предварительным расчетам, экономический эффект превысит 200 тыс. рублей в год.
По данным генерирующей компании, для полной автоматизации необходимо оснастить специальными приборами учета 53 объекта тепловых сетей. Из них уже оборудованы 27.
"У нас в течение отопительного сезона возникают вопросы по параметрам тепла. В режиме онлайн можно проконтролировать все параметры теплоснабжения. Дальнейшее усовершенствование, которое запланировано теплоэнергетиками, позволит вводить контрольные параметры по всем юридических лицам и домам", — отметил руководитель городской администрации Олег Кузнецов.
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