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Доставка суши заразила новосибирцев кишечной инфекцией
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Доставка суши заразила новосибирцев кишечной инфекцией 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований в кулинарном цехе ООО «Суши-Экспресс» были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря.
В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического обеспечения. В частности, выяснилось, что в помещениях кулинарного цеха «Суши-Экспресс» не была предусмотрена последовательность технологических процессов. Отсутствовали бактерицидные лампы и даже раковина для мытья рук персонала. Обнаружены и многие другие нарушения.
«Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела согласно ч.1. ст.238 УК РФ информация направлена в Следственный отдел по Железнодорожному району города Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, направлена жалоба в прокуратуру Новосибирской области.
Отравиться можно и вполне благополучными с виду продуктами. Летом прошлого года в Новосибирске массово продавались грибы, исключенные Минздравом из списка съедобных еще в 1981 году.
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