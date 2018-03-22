Серийный взрыватель признался в предсмертном видео о причинах рассылки самодельных бомб жителям города Остин

Сотрудники американской полиции в городе Остин, в штате Техас, обнаружили видеозапись, на которой предполагаемый организатор серии взрывов Энтони Кондитт подробно объясняет мотивы своих атак, сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на шефа полиции города Остин Брайана Мэнли.

Сообщается, что видео признание

23-летнего

взрывателя не имеет никакого отношения к терроризму или к расовой нетерпимости. По словам шефа полиции города Остин, молодой человек на 25-минутном

видео рассказывает исключительно о неразрешенных трудностях в личной жизни.

По словам Мэнли, предположительно, молодой человек решился на серию атак именно

из-за своих неразрешенных проблем. Уточняется, что на данном этапе следствия полицейские не исключают и другие версии произошедшего.

Подозреваемый в массовой рассылке самодельных бомб жителям города Остин, Энтони Кондитт, подорвал себя в своей же машине, уходя от полицейской погони. Ранее в результате шести взорвавшихся почтовых отправлений, погибли двое и пострадали четыре человека. Сообщается также, что полиции удалось накануне обезвредить еще одну бомбу, установленную с помощью растяжки на одной из городских дорог.

Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx в районе соседнего с Остином города

Сан-Антонио

сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в посылке. В результате инцидента, серьезные ранения получила сотрудница компании.

Полицейские города Остин, в американском штате Техас, обнаружили в доме у подозреваемого компоненты различных взрывных устройств, предположительно, использованных в серии недавних атак на местных жителей.