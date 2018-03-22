В Ульяновской области создается дирекция нацпарка «Сенгилеевские горы» 

17 марта 2018 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано постановление, запускающее процедуру создания дирекции нацпарка «Сенгилеевские горы», опубликованное на официальном сайте правительства.
Согласно постановлению учредителем ФГБУ «Национальный парк „Сенгилеевские горы“ выступает Минприроды России. В трехмесячный срок министерство обязано создать бюджетное учреждение на средства федеральных бюджетных ассигнований. Замглавы администрации Сенгилеевского района Дмитрий Фёдоров разъяснил, что Минприроды теперь запускает все предусмотренные законом процедуры, в том числе — конкурс на замещение должности директора нацпарка. В дальнейшем, после утверждения устава и регистрации юридического лица, начнется формирование штата органа управления — дирекции. Сам Федоров подтвердил свое участие в конкурсе на должность директора нацпарка, но не исключает возможность участия и других претендентов.