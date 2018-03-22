Врио губернатора уточнил, при каких условиях социальная ярмарка получает финансирование

Цены на социальных ярмарках должны быть на 20 процентов ниже, чем в магазинах и на рынке. В противном случае организатор такой ярмарки может лишиться места. Врио губернатора Андрей Травников посетил областную социальную ярмарку в Калининском районе. — Самое главное впечатление и показатель эффективности ярмарки — здесь очень много покупателей, — сказал Андрей Травников. — Покупателей разных возрастов, в первую очередь пожилых людей, которые привыкли экономить. Такие ярмарки нужны, они востребованы, они создавались, чтобы сдержать цены на основные продукты.

Травников напомнил, что на территории Новосибирска действуют три такие ярмарки. Две организует мэрия города, одну, в Калининском районе, региональное министерство промышленности. — Проводятся ежегодные конкурсы на право организации ярмарки, расходы на ее организацию финансируются из бюджета, — напомнил Андрей Травников. — Обязательное условие — размещение местных производителей. И еще одно обязательное условие — чтобы цены были на 20 процентов ниже, чем те, которые сложились на полках магазинов в Новосибирске. За этим регулярно следят организаторы ярмарки и представители нашего министерства. Врио губернатора уточнил, при каких условиях ярмарка получает бюджетное финансирование Цены на социальных ярмарках должны быть на 20 процентов ниже, чем в магазинах и на рынке. В противном случае организатор такой ярмарки может лишиться места.

Врио губернатора Андрей Травников посетил областную социальную ярмарку в Калининском районе. — Самое главное впечатление и показатель эффективности ярмарки — здесь очень много покупателей, — сказал Андрей Травников. — Покупателей разных возрастов, в первую очередь пожилых людей, которые привыкли экономить. Такие ярмарки нужны, они востребованы, они создавались, чтобы сдержать цены на основные продукты. Травников напомнил, что на территории Новосибирска действуют три такие ярмарки. Две организует мэрия города, одну, в Калининском районе, региональное министерство промышленности.

— Проводятся ежегодные конкурсы на право организации ярмарки, расходы на ее организацию финансируются из бюджета, — напомнил Андрей Травников. — Обязательное условие — размещение местных производителей. И еще одно обязательное условие — чтобы цены были на 20 процентов ниже, чем те, которые сложились на полках магазинов в Новосибирске. За этим регулярно следят организаторы ярмарки и представители нашего министерства.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года