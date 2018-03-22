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Дмитрий Панин получил пост главы Тисульского района Кузбасса
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Дмитрий Панин получил пост главы Тисульского района Кузбасса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
До своего назначения Дмитрий Панин занимал пост замглавы по социальным вопросам. В пресс-службе администрации Тисульского района сообщили, что новый глава родился в 1974 году в селе Утинка. Окончил Кемеровский государственный университет. Новый избранный глава района прошел путь от школьного учителя до методиста информационно-методического центра управления образования администрации Тисульского района. С 2013 года чиновник занимал должность замглавы по социальным вопросам.
За свою работу Дмитрий Панин был награжден благодарственными письмами. Также ему вручили медали «За веру и добро» и «За служение Кузбассу».
Напомним, что ранее пост главы Тисульского района занимала Вера Хисамова. Однако она решила подать в отставку, потому что сменила место работы.
Фото: fas.gov.ru.
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