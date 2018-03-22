Дмитрий Панин получил пост главы Тисульского района Кузбасса

До своего назначения Дмитрий Панин занимал пост замглавы по социальным вопросам. В пресс-службе администрации Тисульского района сообщили, что новый глава родился в 1974 году в селе Утинка. Окончил Кемеровский государственный университет. Новый избранный глава района прошел путь от школьного учителя до методиста информационно-методического центра управления образования администрации Тисульского района. С 2013 года чиновник занимал должность замглавы по социальным вопросам.

За свою работу Дмитрий Панин был награжден благодарственными письмами. Также ему вручили медали «За веру и добро» и «За служение Кузбассу».

Напомним, что ранее пост главы Тисульского района занимала Вера Хисамова. Однако она решила подать в отставку, потому что сменила место работы.

Фото: fas.gov.ru.