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Преподаватели НГУ устроили рэп-баттл, чтобы зазвать школьников на курсы по химии
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Преподаватели НГУ устроили рэп-баттл, чтобы зазвать школьников на курсы по химии 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Химики Новосибирского государственного университета устроили рэп-баттл, чтобы выяснить, чья дисциплина лучше — видео снято в духе известного на Youtube шоу Versus Battle.
Авторы ролика, команда видеоканала университета NSU LIFE, выбрали популярный формат, чтобы привлечь школьников и студентов младших курсов на интернет-лекции — 26 марта на международной площадке онлайн-образования Coursera начнутся курсы по химии, которые сняли в НГУ.
«Авторы курсов тезисно написали основные аргументы, почему их предмет лучше других, а ребята из юмористического клуба «Квант» помогли нам облечь всё это в подходящую форму», — рассказала режиссёр курса «Неорганическая химия» Лилия Стяжкина.
Ради съёмок преподавателям факультета естественных наук пришлось учиться зачитывать рэп. Как отметила режиссёр курса «Органическая химия» Ирина Соколова, учёные расслабились и сделали всё «по фану».
«Для меня решение снимать трейлер курса в формате баттла было максимально неожиданным, тем более, что ни одного рэп-баттла я раньше не видел. Сложно было читать текст речитативом, это было очень непривычно для меня. Однако на съёмках я получил удовольствие, втянулся в процесс и результатом доволен», —поделился впечатлениями старший преподаватель кафедры общей химии ФЕН НГУ Константин Коваленко.
Съёмки прошли в клубе Bunker и заняли пять часов — кроме преподавателей, в создании ролика участвовали около 30 студентов.
Пока в НГУ снимают научные рэп-баттлы, у другого крупного сибирского университета возникли проблемы с аккредитацией нескольких учебных программ — накануне стало известно, что студенты НГТУ смогут вернуть деньги за недослушанные часы.
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