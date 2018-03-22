Ещё
Господдержка новосибирских аграриев получила высокую оценку на федеральном уровне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Господдержка новосибирских аграриев получила высокую оценку на федеральном уровне 

Все новости Новосибирской области 39 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— В рамках одного из круглых столов были отмечены меры господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в вопросах реализации зерна, принятые в Новосибирской области. Прежде всего это касается льготного железнодорожного тарифа. В этом году планируется субсидирование провозной платы — это решение направлено для уравнивания возможностей по реализации зерна с регионами центральной части страны, — подчеркнул Василий Пронькин. — В числе задач, которые поставил Президент России, улучшение качества жизни людей в сельских территориях. В развитии инфраструктуры, социальной сферы села нам нужно набрать опережающие темпы. Важно, что эти меры сегодня принимаются на всех уровнях власти, в том числе и со стороны правительства Новосибирской области.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года
Все новости Новосибирской области: последние новости
Врио губернатора встретился с представителями малого и среднего бизнеса Начинают межевать дороги через участки садоводов к Бугринскому мосту Злостных алиментщиков лишат прописки – закон подписан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог225
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке121
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение