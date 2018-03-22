Господдержка новосибирских аграриев получила высокую оценку на федеральном уровне 

— В рамках одного из круглых столов были отмечены меры господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в вопросах реализации зерна, принятые в Новосибирской области. Прежде всего это касается льготного железнодорожного тарифа. В этом году планируется субсидирование провозной платы — это решение направлено для уравнивания возможностей по реализации зерна с регионами центральной части страны, — подчеркнул Василий Пронькин. — В числе задач, которые поставил Президент России, улучшение качества жизни людей в сельских территориях. В развитии инфраструктуры, социальной сферы села нам нужно набрать опережающие темпы. Важно, что эти меры сегодня принимаются на всех уровнях власти, в том числе и со стороны правительства Новосибирской области.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года