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Судебные приставы Иркутска передали на уничтожение 5 тонн опасного мяса
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Судебные приставы Иркутска передали на уничтожение 5 тонн опасного мяса 

АиФ Иркутск 51 минуту назад
Фото: АиФ Иркутск
Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области изъяли и передали на уничтожение около 5 тонн мяса и субпродуктов.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, Служба ветеринарии Иркутской области в ходе проверки некоего ООО, занимающегося переработкой и консервированием мяса, выявила нарушение требований технических регламентов.
«В помещениях, где хранились мясо и субпродукты, не соблюдался температурный режим, отсутствовали информация о сроках годности и маркировка с указанием даты и времени изготовления. Дальнейшая реализация мяса и продукции из него могла создать угрозу здоровью и жизни потребителей», — сообщает ведомство.
Арбитражный суд Иркутской области постановил привлечь ООО к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией мяса и субпродуктов и передачей их на уничтожение.
В рамках исполнительного производства судебные приставы изъяли мясную продукцию массой 4,8 тонны и передали ее в МУП «Спецавтохозяйство» для последующего уничтожения.
Напомним, в городах Приангарья пройдет ночь тротуарной атрономии.
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