Премьер Дании заявил об опасности не разделяющих ценности ЕС мигрантов

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что многие мигранты не разделяют ценности ЕС и не желают становиться частью европейского общества, что «представляет опасность, прежде всего, когда такие люди сконцентрированы в определенных городских районах или коммунах».

По словам политика, властям Дании иногда приходится сталкиваться с тем, что мигранты во втором или третьем поколении живут в стране и при этом никак не интегрированы в общество, передает ТАСС

«Они здесь живут 10, 20 или 30 лет и не говорят по-датски», — посетовал он, добавив, что «это представляет опасность, прежде всего, когда такие люди сконцентрированы в определенных городских районах или коммунах».

«Мы уже давно в Дании имеем проблемы с параллельными обществами в некоторых кварталах», — признал Расмуссен в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер-министр Дании также высказал мнение, что контроль на внутренних границах ЕС «необходим, пока нелегальная миграция представляет собой серьезный вызов». Он подчеркнул, что в 2015 году, на пике миграционного кризиса, «ситуация вышла из-под контроля».