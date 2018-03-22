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Премьер Дании заявил об опасности не разделяющих ценности ЕС мигрантов
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Премьер Дании заявил об опасности не разделяющих ценности ЕС мигрантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что многие мигранты не разделяют ценности ЕС и не желают становиться частью европейского общества, что «представляет опасность, прежде всего, когда такие люди сконцентрированы в определенных городских районах или коммунах».
По словам политика, властям Дании иногда приходится сталкиваться с тем, что мигранты во втором или третьем поколении живут в стране и при этом никак не интегрированы в общество, передает ТАСС.
«Они здесь живут 10, 20 или 30 лет и не говорят по-датски», — посетовал он, добавив, что «это представляет опасность, прежде всего, когда такие люди сконцентрированы в определенных городских районах или коммунах».
«Мы уже давно в Дании имеем проблемы с параллельными обществами в некоторых кварталах», — признал Расмуссен в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Премьер-министр Дании также высказал мнение, что контроль на внутренних границах ЕС «необходим, пока нелегальная миграция представляет собой серьезный вызов». Он подчеркнул, что в 2015 году, на пике миграционного кризиса, «ситуация вышла из-под контроля».
Напомним, в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками», приток которых приведет к появлению «параллельных сообществ».
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