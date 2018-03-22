«Мы думали, что это наркоманы». Что жители Солсбери рассказывают о Скрипале и его дочери

В месте, где бывшего советского разведчика нашли отравленным химическим веществом, англичане продолжают есть, пить, и кажется, совсем не считают все это опасным. Журналисты «360» отправились по следам роковой прогулки, и выяснили, почему местные жители называют произошедшее политической игрой, которая никак не повлияет на хорошие отношения с русскими.

Я не думаю, что русские — плохие, — улыбается пожилая англичанка лет 60. — Я родилась в Солсбери, и встречала здесь много людей из России , все они хорошие

— жительница Солсбери.

Элизабет стоит около пиццерии, где обедал Сергей Скрипаль с дочерью. Сейчас это место ограждено щитами. Повсюду — листовки с информацией о том, что 4 марта здесь произошло опасное отравление. Просят не подходить близко и постирать одежду, если к чему-то прислонялись. Но местные жители, кажется, совсем не обращают внимания на предупредительные знаки. Прямо у ограды стоит мужчина и ест бургер.

А что в этом такого? Я не вижу никакой проблемы. Вон там (показывает на соседнее кафе) люди тоже едят. Это обычный гамбургер, что в нем может быть опасного? Этот город никогда не был опасным

— житель Солсбери.

Солсбери — маленький городок в нескольких часах езды от Лондона. Здесь нет высоток, а большинство зданий — исторические. Англичане шутят, что это — идеально место, чтобы встретить старость. Нет никакой суеты, всегда тихо и спокойно. В местечке под названием Бемертон можно увидеть много состоятельных русских. Для них в магазины даже привозят наши продукты — гречку, кефир и квас. Цены на дома здесь начинаются от 25 миллионов рублей. В одном из таких и жил Сергей Скрипаль.

Мы ходили в один и тот же магазин, кафе, рестораны. Я не общался с ним лично, но все русские очень приветливы здесь. Все случившееся стало для меня большой неожиданностью. Но бояться нам нечего. Это прекрасный город, и за долгие годы я ни разу не слышал ничего подобного. Уверен, что полиция во всем разберется.

— Станислав Цветков, наполовину русский житель Солсбери.

3 марта в Солсбери прилетела дочь Сергея Скрипаля,

33-летняя

Юлия. Из аэропорта ее встречал на машине друг семьи. На следующий день бывший разведчик повел дочь гулять в центр города. Они были в итальянском ресторане Zizzi и в пабе Mill, после чего отправились по магазинам, где почувствовали себя нехорошо, вышли на улицу и сели на лавку около торгового центра.

Мы думали, что это наркоманы или алкоголики. Два человека сидели в парке и как-то странно себя вели. Как будто приняли

что-то. Иногда у нас такое встречается, как, впрочем, и в любом городе. На всякий случай, люди позвонили в полицию. А потом, когда я уже был дома, включил новости, и узнал, что это был какой-то русский шпион. Торговый центр оцепили и теперь туда никого не пускают

— местный житель.

#RussianSpy — русский шпион

#RussianSpy — русский шпион — так озаглавили происшествие большинство СМИ. На место тут же съехались репортеры из BBC, CNN и других всемирно известных каналов. В эфире звучали самые разные версии отравления:

что-то могли подсыпать в еду, вентиляционную систему автомобиля, даже на букет цветов, который Сергей Скрипаль накануне возложил на могилу жены в Солсбери.

Все это —

какие-то политические игры, — говорит таксист, который дежурил у торгового центра 4 марта. Телевидение все раздувает, а люди все равно приветливы друг с другом. К нам прилетают американские туристы — так они вообще даже не слышали, что здесь произошло. Про китайцев я вообще молчу, они своей жизнью живут. Так что у нас в городе все хорошо. Скрипаль в больнице, и я верю, что скоро он поправится

— таксист.

В больнице Солсбери состояние бывшего военного разведчика и его дочери никак не комментируют. В первые дни сообщалась, что они находятся в коме. С тех пор информации не поступало. Но нам удалось пообщаться с врачом, которая была у торгового центра в день отравления.

Произошел инцидент, но для жителей опасности сейчас нет. Я сама хожу мимо торгового центра каждый день — отвожу детей в школу. Хожу с коляской, вместе с младшим ребенком. И, как видите, ничего не боюсь. Я считаю, что нужно просто расслабиться и не паниковать. Полиция уже делает свое дело

— медик.

Тактики «не паниковать» придерживаются большинство жителей Солсбери. Лавку, где нашли Сергея и Юлию Скрипаль , накрыли палаткой, оклеили территорию скотчем с надписью «не подходить», и обходят ее стороной. А всего в ста метрах от места происшествия уже успели провести ежемесячный фестиваль еды.

В 2006 году

экс-офицер

ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году его помиловали и обменяли на Анну Чапман и других задержанных в США российских разведчиков. После этого Скрипаль получил убежище в Великобритании

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери в тяжелом состоянии. По данным британского следствия, их отравили разработанным в России

нервно-паралитическим