Живущих поблизости от полигона «Ядрово» готовы принять шесть санаториев

"Был запрос… Иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях… Это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортабельные условия предоставить, И в том числе включать в себя образовательную программу", — сказал Воробьев.

Он также отметил, что инициативная группа попросила поставить в центр Волоколамска постоянно действующее табло с данными онлайн-мониторинга воздуха.