Ещё
Живущих поблизости от полигона «Ядрово» готовы принять шесть санаториев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Живущих поблизости от полигона «Ядрово» готовы принять шесть санаториев 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шесть санаториев и лагерей готовы принять людей на время дегазации полигона «Ядрово», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналистам.
"Был запрос… Иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях… Это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортабельные условия предоставить, И в том числе включать в себя образовательную программу", — сказал Воробьев.
Он также отметил, что инициативная группа попросила поставить в центр Волоколамска постоянно действующее табло с данными онлайн-мониторинга воздуха.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл в воздухе Волоколамска превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ.
РИА Новости: последние новости
Россияне пожаловались на негативное отношение к ним в Британии Маркированные пачки сигарет поступят в розничную продажу Деревня Хатынь
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва123
В РФ могут повысить подоходный налог586
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке150
Панин с огромным долгом сбежал из России115
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение