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«Любые средства хороши!»: Леся Никитюк ведет радиоэфиры в купальнике
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«Любые средства хороши!»: Леся Никитюк ведет радиоэфиры в купальнике 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная телеведущая Леся Никитюк завоевала любовь зрителей благодаря своему жизнерадостному характеру и отличному чувству юмора. Но звезда поднимает настроение не только своим поклонникам, но и коллегам. Недавно Лесю пригласили на радио, и выйти в эфир она решила в крайне необычном наряде.
Несмотря на то что первый месяц весны близится к завершению, погода по-прежнему не радует теплыми деньками. Леся решила взять дело в свои руки и принести окружающим летнее настроение. На днях ведущая стала гостьей на радио, после чего опубликовала фотографию из студии в своем Инстаграме. Подписчики с удивлением обнаружили, что эфир Леся провела в купальнике с ярким принтом, а образ дополнил стоящий рядом кокосовый коктейль. Свой выбор одежды Никитюк объяснила в короткой подписи к фотографии. «Доброе утро! А у меня уже лето. Чего и вам желаю.»
Подписчики телеведущей шутку оценили и сказали спасибо Лесе за поднятие настроения. Конечно, нашлись и те, кто посчитал подобный поступок несколько неуместным, но это мнение осталось в меньшинстве. Поклонники также выразили беспокойство за Никитюк и надежду, что она не простудится после такого необычного радиоэфира. Сама же Леся в комментариях к публикации поблагодарила всех подписчиков, которые поняли ее юмор и поддержали в очередном начинании. Она пообещала и впредь радовать поклонников и приносить летнее настроение вне зависимости от сезона.
«Лето это хорошо, но хотелось бы весны сначала.» «Спасибо Лесечка! У меня уже тоже в душе лето. Но в окно смотрю и понимаю, что до него, как до Луны. Далековато.» «Правильно, разгоняй снега, зови уже весну, любые средства хороши!» «Я слышала вас сегодня утром по радио, была уверена, что вы там с ведущим шутите „Леся сидит в купальнике“, а оно вот как!» «Ого! Закалённая женщина! Я даже дома кальсоны с махером ношу.»
Леся Никитюк предсказывает приближающееся тепло не просто так. Недавно телеведущая нашла в подъезде бабочку, которая напомнила ей о лете.
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