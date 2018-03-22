Спасатели Приморья приступили к распилу льда на реках 

В течение ближайших дней спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае — это распиловка.
По словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам — при взрывных работах гибнет молодь рыб.
Отметим, что период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможен выход рек из берегов.
Ежегодно для предупреждения ЧС и снижения возможного ущерба для территорий, комиссия при администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ежегодно утверждает план мероприятий, которые призваны минимизировать негативное воздействие стихии на жизнь приморцев. Весь комплекс мероприятий проводится по заявкам муниципальных администраций. В этом году, в связи с маловодностью рек, взрывные работы на реках проводиться не будут.