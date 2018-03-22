Спасатели Приморья приступили к распилу льда на реках

В течение ближайших дней спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае — это распиловка.

По словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам — при взрывных работах гибнет молодь рыб.

Отметим, что период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможен выход рек из берегов.