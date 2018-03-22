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В Гуанчжоу проходит «Неделя заботы о птицах»
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В Гуанчжоу проходит «Неделя заботы о птицах» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».
Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.
Гуанчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».
Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.
Гуанчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».
Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.
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