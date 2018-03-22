В Гуанчжоу проходит «Неделя заботы о птицах»

Гуанчжоу , 21 марта / Синьхуа / — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».

Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.

Гуанчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».

Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.

Гуанчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В одном из развлекательных парков Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня началась «Неделя заботы о птицах».

Цель мероприятия, которое проводится здесь каждую весну с 20 по 26 марта, начиная с 1981 года, — рассказать жителям городов о важности сохранения диких птиц и мест их обитания.