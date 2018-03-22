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Власти Сахалина компенсируют жителям области 70% затрат перевода автомобилей на газ
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Власти Сахалина компенсируют жителям области 70% затрат перевода автомобилей на газ 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Правительство Сахалинской области со второго квартала 2018 года увеличивает с 50% до 70% компенсацию затрат на оснащение автомобилей газовым оборудованием. Такая мера поддержки, считают региональные власти, будет стимулировать развитие газомоторного транспорта, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня, по расчетам специалистов, перевод легкового автомобиля на экологичное топливо в регионе в среднем стоит 105 тыс. рублей. Чтобы сделать эту процедуру доступной для автовладельцев по поручению губернатора Олега Кожемяко в региональную программу газификации внесены изменения: со второго квартала этого года всем автовладельцам в Сахалинской области будут компенсировать до 70% затрат перевода автомобилей на газ, а не 50% как было ранее. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей процедура станет бесплатной», — сказали в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в агентстве газификации Сахалинской области, в 2017 году областное правительство и администрация Южно-Сахалинска закупили 17 машин, использующих газомоторное топливо. За 2017 год переоборудовано на газомоторное топливо 120 единиц частного автотранспорта.
В настоящее время в Южно-Сахалинске работает одна газозаправочная станция ПАО «Газпром», которая использует метан с сахалинских месторождений. За 2017 год было реализовано порядка 750,4 тыс. куб. м. природного газа в качестве моторного. Таким образом, было замещено порядка 750,4 тыс. литров жидкого топлива и существенно снижены выбросы от транспорта, использующего газомоторное топливо.
В 2018 году ООО «Газпром газомоторное топливо» планирует возобновить строительство второй газозаправочной станции в южной части Южно-Сахалинска. Бюджетом Сахалинской области выделены 46,3 млн рублей на закупку газобаллонных автобусов и переоборудование существующего автотранспорта на газомоторное топливо. В 2018 году планируется закупить 10 единиц автотранспорта и переоборудовать порядка 200 единиц.
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