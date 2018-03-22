Почти в 20 регионах России ожидаются подтопления в период половодья

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . В 17 субъектах семи федеральных округов страны ожидаются подтопления населенных пунктов и объектов экономики в период весеннего половодья в соответствии с предварительным прогнозом Центра «Антистихия».

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Наибольшая вероятность подтоплений населенных пунктов и объектов экономики прогнозируется в результате весеннего половодья и снеготаяния на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного ФО; в результате дождевых, снего-дождевых паводков, сильных и очень сильных осадков на территории Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского ФО", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Башкирия, Коми, В число таких регионов входят Якутия Адыгея , Алтайский, Красноярский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский края, Новосибирская, Омская, Томская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Самарская и Вологодская области.

По оценке экспертов, вызывают опасения подтопленные в декабре прошлого года из-за активного таяния снега низководные мосты в Центральном федеральном округе. «При условии сохранения высоких уровней воды в период установления ледостава и „дружной весны“, при прохождении ледохода создает предпосылки для образования заторов льда в районах данных мостов, подтопления территорий и повреждения элементов транспортных коммуникаций», — отмечается в документе.

По данным Центра «Антистихия», всего на территории Рязанской, Липецкой и Ивановской областей в период с 16 по 21 декабря было подтоплено 13 низководных мостов.