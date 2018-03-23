Всемирный метеорологический день

Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day). В этот день в 1950 году вступила в силу Конвенция, которая учредила Всемирную метеорологическую организацию, ВМО (World Meteorological Organization, WMO).

Всемирная метеорологическая организация берет свое начало от Международной метеорологической организации, основанной в 1873 году. В 1951 году ВМО стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и смежных геофизических наук.

Со времени своего основания ВМО играет уникальную и влиятельную роль в содействии безопасности и благосостоянию человечества. При руководстве со стороны ВМО и в рамках программ ВМО национальные метеорологические и гидрологические службы вносят существенный вклад в защиту жизни и имущества от стихийных бедствий, сохранение окружающей среды и расширение экономического и социального благополучия всех сегментов общества в таких областях, как продовольственная безопасность, водные ресурсы и транспорт.

ВМО укрепляет взаимодействие между национальными метеорологическими и гидрологическими службами своих стран-членов и способствует применению метеорологии в государственных метеорологических службах, сельском хозяйстве, авиации, судоходстве, окружающей среде, водных аспектах и для смягчения последствий стихийных бедствий.

ВМО играет ведущую роль в международных усилиях по мониторингу и защите окружающей среды посредством своих программ. В сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН и национальными метеорологическими и гидрологическими службами ВМО оказывает поддержку осуществлению ряда конвенций по окружающей среде и играет важную роль в предоставлении консультаций и оценок правительствам по соответствующим вопросам.

Такая деятельность вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и благополучия наций.

Членами ВМО являются 185 государств и шесть территорий. Россия является членом ВМО с 1948 года.

Каждый год ВМО празднует Всемирный метеорологический день под определенным девизом, уделяя особое внимание конкретной и актуальной на данный момент теме. В 2018 году Всемирный метеорологический день будет посвящен теме «Готовимся к погоде, учитываем климат».

На протяжении веков явления со значительными воздействиями, такие как тропические циклоны, сильные ливни, волны тепла, засухи, зимние метели и крайне низкие температурные значения приводили к гибели людей и потере средств к существованию. Однако сегодня изменение климата влечет за собой повышение степени интенсивности и частоты возникновения некоторых из таких явлений.

В Российской Федерации 23 марта отмечается День работников Гидрометеорологической службы России. Это день был учрежден указом президента России от 19 мая 2008 года и впервые отмечался в 2009 году.

Создание регулярной сети метеорологических и магнитных наблюдений в России началось в XIX веке.

В апреле 1849 года по указу императора Николая I при Институте Корпуса горных инженеров было создано старейшее метеорологическое учреждение России — Главная физическая обсерватория (ныне — Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова). Инициатором создания и первым директором обсерватории стал академик Адольф Купфер.

Начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети: прекратили работу около полутора тысяч станций в разных регионах страны. В 1918 году Главная физическая обсерватория получала сводки лишь от 17 станций и ни одной сводки из-за границы.

В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об организации метеорологической службы РСФСР», который предоставил широкие возможности для дальнейшего развития метеорологических исследований.

В 1921-1929 годах шел процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях, областях. Важную роль в становлении Гидрометеорологической службы страны сыграл Первый геофизический съезд, проходивший в Москве в мае 1925 года и уделивший значительное внимание вопросам организации единой службы.

7 августа 1929 года Центральным исполнительным комитетом и Совнаркомом СССР было принято постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР.

1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды (с 1943 года — Центральный институт прогнозов). В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение — Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года — Гидрометцентр России. 14 октября 1994 года Гидрометцентру России был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ). В январе 2007 года по решению правительства РФ этот статус был сохранен.

В области гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентр России является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ( Росгидромет ).

В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2004 года «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России по международным договорам РФ, в том числе по Конвенции ВМО, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике.

В состав Росгидромета входят восемь территориальных органов — департаментов Росгидромета по федеральным округам, а также 23 федеральные государственные бюджетные учреждения — Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом большинство из них имеют в своем составе филиалы — центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), расположенные в центрах субъектов РФ. В составе

Росгидромета работают 17 научно-исследовательских институтов. В его состав входят также Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр и три военизированных службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы.

В сентябре 2010 года правительство РФ утвердило Стратегию развития в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года. Предполагается, что объем финансирования технического перевооружения сети составит около 22 миллиардов рублей.

Реализация Стратегии позволит увеличить заблаговременность прогнозов погоды, сократить время обработки данных и подготовки предупреждений об угрозе цунами с 15 до 5 минут с момента регистрации подводного землетрясения, повысить качество и расширить перечень видов адресной гидрометеорологической информационной продукции.