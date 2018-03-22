Новая система пассажирских ж/д перевозок появится в России

Правительство Российской Федерации в четверг, 23 марта, обсудит законопроект ФЗ «Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу кабинета министров.

Согласно сообщению, целью законопроекта является создание нового механизма обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом, который основан «на принципах долгосрочности, комплексности государственного тарифного регулирования».

Реализация законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе пассажирских перевозок, когда государство будет заключать с перевозчиком договор на определенных условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности

пресс-служба

кабинета министров.