Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу 

МЕХИКО, 23 мар — РИА Новости. Мартин Вискарра, занимавший пост первого вице-президента Перу, в пятницу вступил в должность президента страны после отставки с поста главы государства Педро Кучински.
Церемонию вступления Вискарры в должность провел глава конгресса Луис Галаррета, она транслировалась телеканалом парламента. Вискарра принес присягу, а Галаррета затем надел на Вискарру президентскую ленту. Как ожидается, затем Вискарра выступит с обращением к конгрессменам. Ранее конгресс утвердил заявление об отставке Кучински.