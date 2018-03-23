Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу

Церемонию вступления Вискарры в должность провел глава конгресса Луис Галаррета, она транслировалась телеканалом парламента. Вискарра принес присягу, а Галаррета затем надел на Вискарру президентскую ленту. Как ожидается, затем Вискарра выступит с обращением к конгрессменам. Ранее конгресс утвердил заявление об отставке Кучински.