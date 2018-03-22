Перелетные птицы отдыхают на озере под Пекином

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом тепла все больше перелетных птиц, возвращающихся на север, останавливаются для отдыха на озере Еяху в районе Яньцин под Пекином. Фотографии Синьхуа/Ли Синь