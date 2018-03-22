Сбор чая «лунцзин» в Ханчжоу

Ханчжоу , 21 марта / Синьхуа / — В окрестностях озера Сиху в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ на днях начался сбор первого, самого ценного урожая чайных листьев знаменитого сорта «лунцзин».

По прогнозам, в этом году объем производства чая «лунцзин» будет сопоставим с прошлыми годами, хотя сезон сбора листьев и начался несколько позже обычного.

Ханчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В окрестностях озера Сиху в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ на днях начался сбор первого, самого ценного урожая чайных листьев знаменитого сорта «лунцзин».

По прогнозам, в этом году объем производства чая «лунцзин» будет сопоставим с прошлыми годами, хотя сезон сбора листьев и начался несколько позже обычного.

Ханчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В окрестностях озера Сиху в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ на днях начался сбор первого, самого ценного урожая чайных листьев знаменитого сорта «лунцзин».

По прогнозам, в этом году объем производства чая «лунцзин» будет сопоставим с прошлыми годами, хотя сезон сбора листьев и начался несколько позже обычного.

Ханчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В окрестностях озера Сиху в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ на днях начался сбор первого, самого ценного урожая чайных листьев знаменитого сорта «лунцзин».

По прогнозам, в этом году объем производства чая «лунцзин» будет сопоставим с прошлыми годами, хотя сезон сбора листьев и начался несколько позже обычного.

Ханчжоу, 21 марта /Синьхуа/ — В окрестностях озера Сиху в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ на днях начался сбор первого, самого ценного урожая чайных листьев знаменитого сорта «лунцзин».

По прогнозам, в этом году объем производства чая «лунцзин» будет сопоставим с прошлыми годами, хотя сезон сбора листьев и начался несколько позже обычного.