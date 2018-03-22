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В Барнауле снова массово травили собак
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В Барнауле снова массово травили собак 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Второй с начала года случай массовой травли собак произошел в Барнауле.
Сигналы о гибели животных поступали из всех районов города накануне 8 марта. Собаки умирали в мучениях, некоторые — на глазах детей. Волонтеры сообщают, что в день ЧП жители города видели мужчину, который разбрасывал куски мяса.
Мертвых собак отнесли на экспертизу, медики заключили, что они скончались от отравления. Но по словам зоозащитников, в возбуждении уголовного дела было отказано, пишет «Амител». Волонтеры намерены подать коллективную жалобу, обратиться в администрацию города и в прокуратуру.
Напомним, первый случай массовой травли собак произошел в феврале.
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