Федотов оценил успехи России в искоренении антисемитизма

Он стал первым официальным представителем России, который получил приглашение на Глобальный форум по противодействию антисемитизму, прошедший на этой неделе в Иерусалиме с участием примерно тысячи делегатов со всего мира.

"Конечно, российские общественные организации всегда принимали участие в этих форумах, а вот так, чтобы принимал участие представитель государства, а я в данном случае выступаю не только как председатель президентского Совета по правам человека, но и как советник президента, вот такое было впервые. Я считаю, что это очень важный момент, тем более что нам есть что сообщить мировому сообществу в плане борьбы с антисемитизмом", — сказал Федотов.

"У нас действительно очень многое было сделано за последние три десятилетия в этом направлении. Самое главное, что с распадом Советского Союза ушло в прошлое такое понятие, как «государственный антисемитизм». Я не слышу, чтобы кто-нибудь говорил, что его не взяли на работу или в институт из-за национальности. Всего этого уже нет… Надо сказать, что на фоне других стран Россия выглядит очень благополучно", — добавил он.

С ним согласны и авторы докладов об антисемитизме, которые регулярно готовят академическое сообщество и власти Израиля . Так, отчет за 2017 год, который два месяца назад опубликовало министерство по делам диаспоры, констатирует, что в России продолжается снижение числа антисемитских проявлений. Основную их часть при практически нулевом уровне насильственных инцидентов исследователи выявили в контексте общественной полемики по поводу таких событий истории, как «большевистская революция 1917 года, распад Советского Союза в 1991-м и последовавший за ним период „дикого капитализма“ 1990-х».

По словам Федотова, противодействие антисемитизму в России рассматривается в общем контексте борьбы с ксенофобией и расизмом. «Я считаю, что это абсолютно правильная позиция, потому что антисемитизм — это одно из проявлений расизма и ксенофобии», — сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что одной из центральных тем иерусалимского форума стала угроза распространения антисемитизма в интернет-пространстве и необходимости коллективных усилий для борьбы с ней.

"Всех больше всего волнует ситуация в интернете, социальных сетях. В связи с этим абсолютно, на мой взгляд, естественно звучат тезисы о необходимости международного сотрудничества для того, чтобы противостоять распространению киберантисемитизма. Подобные форумы собираются раз в два года, и я думаю, что теперь российское участие будет здесь традиционно", — заключил Федотов.