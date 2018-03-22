Мрак Путина

В результате выборов президента России Путин идет на четвертый срок. Если не произойдет ничего непредвиденного, путинократия просуществует до 2024 года. В этой статье я хочу проанализировать глобальные перспективы. Теоретически Путин 4.0 может действовать по следующим сценариям.

«Застой сильнее брежневского»

Во-первых, некоторые предполагают, что будут предприняты попытки провести различные реформы в наболевших сферах. Тем не менее по следующим причинам этот сценарий не более, чем попытка выдать желаемое за действительное. Администрация Брежнева находилась у власти 18 лет, что привело к полному политическому, экономическому и социальному застою.

Президент Рейган бросил вызов в виде Стратегической оборонной инициативы (СОИ), другое название — «Проект звездных войн», что стало косвенной причиной крушения советской системы.

Я думаю, администрация Путина , которая будет властвовать около четверти века, уже фактически гарантировала себе застой мощнее брежневского. Как и Рейган, президент Трамп не скрывает намерения втянуть Россию в гонку вооружений. Путин также проявил агрессивную позицию, выразив намерение принять вызов в ходе послания Федеральному собранию 1 марта.

Тем не менее ВВП России находится ниже 12 места во всем мире. Он составляет меньше одной десятой части американского ВВП. Военный бюджет также составляет примерно одну десятую от американского. У России нет шансов одержать победу в гонке вооружений.

Во время упомянутого выступления президент Путин пообещал электорату «пушки и масло», однако у российской экономики такого запаса нет. Россияне радостно вопили, когда российский лидер присоединил Крым и начал наносить авиаудары в Сирии ; это повысило патриотический настрой. Но накал постепенно снижается.

Если ничего не менять, очевидно, что в скором времени путинократия и путиномика придут в упадок. Более того, этот процесс уже начался. Чтобы выйти из кризиса, необходимы всеобъемлющие реформы российской экономики. Если конкретизировать, то нужно изменить промышленную структуру: перейти от энергетической зависимости к промышленному производству.

«Путин боится свободы, поэтому не решается на реформы»

Чтобы этот процесс проходил быстрыми темпами, не обойтись без посторонней помощи. То есть необходимо не только поощрять инвестиции из развитых стран, но и активно внедрять инновации в научно-технологической сфере. Тем не менее предпосылкой для этого является отмена санкций, введенных странами «большой семерки» после аннексии Крыма.

Более того, есть опасность, что в случае внедрения передовых технологий из G7 в комплекте будет идти рациональный образ мыслей. До тех пор пока российская сторона не подготовит условия для принятия свободной и демократической системы, пользующейся всеми этими плодами, научные технологии из внешнего мира навсегда останутся чем-то заимствованным. Причина, по которой президент Путин не может применить план экономических реформ экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина , заключается именно в том, что план Кудрина учитывает не только примирение с «большой семеркой», но и затрагивает реформы в политической сфере, чего боится Путин.

Таким образом, Путин 4.0 не решится на всеобъемлющие реформы и продолжит стагнировать. Я полагаю, что это наиболее вероятный сценарий. Тем не менее события могут развиваться и по-другому.

«Стремление к «сицзиньпинизации»?»

Как я неоднократно отмечал в своих статьях, для Путина главное — это выживание. Это — жизненная философия, которую молодой Путин освоил на улицах Ленинграда . Другими словами, в мире, который живет по закону джунглей, главное выжить любым способом.

Будучи хилым ребенком, молодой Путин занимался дзюдо, чтобы выжить в жестоком обществе, основанном на конкуренции, и принял решение вступить в КГБ, укрывшись под его большой крышей. Возглавив страну, Путину удалось поднять рейтинг среди россиян за счет лихих военных действий в отношении сепаратистов Чечни , а также войны в Грузии и на Украине

Что будет после того, как Путин покинет пост Президента в 2024 году? Будет ли ему гарантирована беззаботная жизнь? Я уверен, что родственники и потомки жертв политических репрессий Путина будут охотиться за ним по всему миру, чтобы отомстить ему.

Чтобы предотвратить опасность покушений, которые постараются осуществить эти террористы, скорее всего Путин попытается остаться на руководящем посту и впоследствии.

У него есть два варианта: или «дэнсяопинизация», при которой он создаст второй тандем, управляя Дмитрием Медведевым Антоном Вайно как марионетками, или «сицзиньпинизация», для которой необходимо скорректировать российскую Конституцию, чтобы обеспечить президенту пожизненный срок. Необходимо держать в уме эти сценарии, к которым может прибегнуть Путин.

Хироси Кимура — профессор Университета Хоккайдо.