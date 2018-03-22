Против экс-депутата Госдумы возбудили дело о мошенничестве

"Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку", — сказала Волк.

По данным следствия, Варшавский совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».