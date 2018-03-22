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Против экс-депутата Госдумы возбудили дело о мошенничестве
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Против экс-депутата Госдумы возбудили дело о мошенничестве 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку", — сказала Волк.
По данным следствия, Варшавский совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».
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