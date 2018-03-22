Бельгия вспоминает жертв произошедших два года назад терактов

БРЮССЕЛЬ , 22 мар — РИА Новости Бельгия вспоминает в четверг жертв терактов 2016 года в международном аэропорту и метро Брюсселя: за два года с момента трагедии власти значительно усилили систему безопасности в стране, но судебный процесс по этому делу так и не начался.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения.

Центр анализа угроз при МВД Бельгии в начале 2018 года снизил уровень террористической угрозы на территории королевства с третьего ("возможная и вероятная" угроза) до второго уровня ("маловероятная" угроза). Повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года.

Памятные мероприятия

Премьер Бельгии Шарль Мишель прибудет в международный аэропорт на церемонию в память о жертвах теракта: в зале вылетов в 7.30 (9.30 мск), то есть в тот момент, когда прогремел первый взрыв, будет объявлена минута молчания, затем состоится возложение цветов.

В районе полудня пострадавшие в теракте и их родственники соберутся на встречу со спасателями и полицейскими в одном из отелей города.

Предусмотрена церемония и в метро, где прогремел третий взрыв — минута молчания будет объявлена на станции «Мальбек» в 9.11. На возложение цветов туда прибудет глава правительства, а также мэр Брюсселя. Фамилии жертв терактов будут отображены на стенах станции.

После этой церемонии премьер посетит монумент в центре Брюсселя, установленный в память обо всех жертвах терактов как в Бельгии, так и за ее пределами.

Одно из мероприятий пройдет и в печально известной брюссельской коммуне Моленбек. Там будет переименована одна из площадей: ее назовут в честь местной жительницы, 34-летней учительницы Лубны Лафкири, которая погибла при взрывах.

Следствие и суд По данным СМИ, по делу о терактах в общей сложности могут проходить порядка тысячи гражданских истцов и пострадавших. При этом точные сроки начала процесса пока не называются.

По оценке федерального прокурора Фредерика Ван Леува, начало судебного процесса можно прогнозировать не ранее 2019 года или даже в начале 2020-го. Впрочем, следственные органы намерены завершить свою часть работы уже в этом году.

Но за два года со времени терактов правоохранительным органам так и не удалось найти арсенал террористов, сообщила телерадиокомпания RTBF

Речь идет о четырех автоматах Калашникова, двух гранатах и взрывчатых веществах. Именно эти предметы были запечатлены на фотографиях с террористами, которые обнаружили следователи в одном из изъятых компьютеров.

К настоящему времени полиция уже обыскала свыше 500 гаражных боксов по всей стране, но оружие так и не найдено.