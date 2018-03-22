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«Черный четверг» массовых забастовок проводится во Франции
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«Черный четверг» массовых забастовок проводится во Франции 

ТАСС 2 часа назад
ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Трудящиеся Франции проводят в четверг по призыву основных профсоюзов день массовых забастовок и митингов. Как подчеркнули в своих заявлениях профсоюзы, данные мероприятия пройдут в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов, в результате которых могут пострадать права трудящихся. Из-за своих крупнейших запланированных масштабов день акций протеста уже получил во французских СМИ название «черный четверг».
Отмена до 75% рейсов на железных дорогах
Основные акции проведут французские железнодорожники, крайне недовольные намерением правительства отменить их особый социальный статус, позволявший ранний выход на пенсию и гарантировавший ее высокий уровень. Уже вечером в среду в Париже и ряде крупных городов железнодорожниками были отменены многие рейсы. Всего в четверг будут выполнены лишь 40% выездов на маршруты высокоскоростных экспрессов TGV, 50% рейсов региональных поездов и 25% — междугородных. В столичном регионе Иль-де-Франс отменяются около 30% рейсов.
Дирекция Национального общества железных дорог Франции (SNCF) рекомендовала жителям ряда районов страны по возможности не пользоваться поездами в этот день. С 3 апреля ситуация лишь ухудшится, и забастовка железнодорожников приобретет невиданные для Франции масштабы. Она станет возобновляемой в течение трех месяцев — желдороги будут бастовать по два дня подряд через каждые три дня. По мнению экспертов, выступивших в эфире радиостанции Frenceinfo, это может привести «к полному хаосу в транспортной системе Франции».
Авиадиспетчеры и учителя отказываются работать
В забастовках «черного четверга» намерены также принять активное участие авиадиспетчеры трех основных аэропортов, обслуживающих Париж: Руасси — Шарль де Голль, Орли и Бове. Это, как предупредило Главное управление гражданской авиации республики, приведет к отмене не менее 30% рейсов. При этом, по данным France-Presse, все запланированные на этот день дальнемагистральные рейсы будут выполнены в соответствии с расписанием. Однако аэропорты предупреждают пассажиров, что им следует выезжать в их направлении как можно раньше, учитывая сложную ситуацию на дорогах.
Забастовка в стране будет широко поддержана работниками государственных учреждений. В ряде лицеев и школ не намерены проводить занятие до 100% учителей, относящихся во Франции к категории госслужащих. Закроются многие детские сады и ясли. Все это поставит многих работающих французов в сложное положение, так как им не с кем будет оставить дома детей.
Ряд СМИ, в частности агентство France-Presse, отмечают, что четверг станет крайне серьезным испытанием и для самого президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства, «проверкой на то, способны ли они урегулировать крупные социальные протесты и осуществить в такой ситуации намеченные реформы во Франции».
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